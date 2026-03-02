Odbornici u Tesliću trže hitno sazivanje Skupštine grada

Izvor:
ATV
02.03.2026
16:47
Zbog incidenta na putu na oko 300 metara od kuće Slavena Jelića, odbornici SNSD-a, SPS-a, DEMOS/Ujedinjena Srpska, SDA i BH traže hitno sazivanje Skupštine grada Teslić.
"Tražimo da Skupština grada Teslića od nadležnih organa hitno i bez odlaganja dobije sve informacije o ovom incidentu, kao i da nadležni organi što prije rasvijetle ovaj slučaj i utvrde odgovornost, a na vanrednoj sjednici donesu mjere zaštite", navode u objavi.
Navode da je neophodno da se na sjednici nađu još tri izuzetno važe teme za sve građane Teslića.
1. Incident na putu prema kući Slavena Jelića
2. 100 godina FK „Proleter“ Teslić – formiranje radne grupe i obezbjeđenje sredstava
3. Kvalitet vode za piće – hitno utvrđivanje stanja i konkretne mjere zaštite zdravlja građana
4. Predmet u tužilaštvu (trgovina uticajem) – javnost mora znati u kojoj je fazi postupak
Ovu inicijativu potpisalo je 14 odbornika koji apeluju da se hitno zakaže vanredna sjednica.
