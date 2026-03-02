Odbornici u Tesliću trže hitno sazivanje Skupštine grada

Zbog incidenta na putu na oko 300 metara od kuće Slavena Jelića, odbornici SNSD-a, SPS-a, DEMOS/Ujedinjena Srpska, SDA i BH traže hitno sazivanje Skupštine grada Teslić.

"Tražimo da Skupština grada Teslića od nadležnih organa hitno i bez odlaganja dobije sve informacije o ovom incidentu, kao i da nadležni organi što prije rasvijetle ovaj slučaj i utvrde odgovornost, a na vanrednoj sjednici donesu mjere zaštite", navode u objavi.

Navode da je neophodno da se na sjednici nađu još tri izuzetno važe teme za sve građane Teslića.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Incident na putu prema kući Slavena Jelića

2. 100 godina FK „Proleter“ Teslić – formiranje radne grupe i obezbjeđenje sredstava

3. Kvalitet vode za piće – hitno utvrđivanje stanja i konkretne mjere zaštite zdravlja građana

4. Predmet u tužilaštvu (trgovina uticajem) – javnost mora znati u kojoj je fazi postupak

Ovu inicijativu potpisalo je 14 odbornika koji apeluju da se hitno zakaže vanredna sjednica.