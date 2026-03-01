Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

Tišina koju prekida samo cvrkut ptica i pogled koji se pruža daleko preko obronaka planine Kozare to je prvi utisak koji dočeka putnika namjernika u selu Kozara iznad Gradiške.

Zahvaljujući viziji porodice Traskot, ovo mjesto postaje utočište za goste iz cijelog svijeta, nudeći im organsku hranu, mir planinskih vrhova i komfor na kakav su navikli u evropskim metropolama.

Upravo taj mir bio je ključni razlog zašto su Džejms i Dragana Traskot iz Njemačke odlučili da baš ovdje udare temelje svog ambicioznog projekta – „Kozara Panoramik Rizorta“.

Dragana koja je rodom iz Gradiške ljubav prema zavičaju prenijela je na supruga koji je prepoznao potencijal koji nudi krajiška ljepotica Kozara.

„Došli smo ovdje slučajno, mada ništa nije slučajno. Našli smo zemljište i time mjesto za naš budući život“, istakla je Dragana.

Ono što je prije deset mjeseci počelo kao gradilište, danas je impresivan kompleks od pet luksuzno opremljen i vikendica. Svaka od njih može primiti do šest osoba, a enterijeri odišu kvalitetom koji parira svjetskim standardima.

Ipak, ono što ovaj rizort izdvaja jeste činjenica da su vlasnici uspjeli pomiriti moderni luksuz, poput bazena sa toplom vodom, sa sirovom ljepotom seoskog pejzaža.

Džejms, čija je firma „PEVA“ pokretač ovog projekta, ističe da je cilj bio jednostavan podijeliti ljepotu Kozare sa svijetom, piše Glas Srpske.

Međutim, priča ovdje ne staje na turizmu. Veliki dio firme posvećen je poljoprivredi.

„Gosti koji borave u rizortu neće kušati uvozne proizvode. Na trpezi ih čekaju borovnice, maline, kupine i jagode sa okolnih parcela koje su trenutno u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Da bi doživljaj bio potpun, za pripremu tradicionalnih jela Potkozarja zadužene su vrijedne ruke mještana, čime je projekat direktno podržao lokalnu zajednicu zapošljavajući domaće stanovništvo“, kazao je Džejms.

Snježana Gvozden, direktorica Turističke organizacije Gradiška, najavljuje još aktivniju promociju i postavljanje turističke signalizacije, kako bi put do ovog „skrivenog dragulja“ bio što lakši.

Grad Gradiška obećao je punu podršku u vidu poboljšanja putne infrastrukture prema planinarskom domu u Subotićima i stabilizacije električnog napona.

Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, tokom nedavne posjete nije krio oduševljenje.

„Ovo je prvi ozbiljan rizort na našem području koji gostima pruža kompletnu uslugu, od vrhunskog smještaja do autentične gastronomije. Ovo je fantastična prilika ne samo za domaće turiste, već i za goste iz Evrope i svijeta. Na ovaj način vraćamo život u selo iz kojeg je stanovništvo nekada masovno odlazilo“, rekao je gradonačelnik Adžić.