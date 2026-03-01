Logo
Large banner

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Izvor:

ATV

01.03.2026

11:27

Komentari:

1
Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da u Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je u Republici Srpskoj u to vrijeme dan žalosti, što ukazuje na jasne razlike zbog čega u BiH nema zakona o praznicima.

"U Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je 21. novembar, dan kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum, obični radni dan. U Republici Srpskoj je danas, 1. marta, Dan žalosti, a 21. novembra slavimo mir i dan kada je ratni sukob zaustavljen. Razlike su jasne - zato BiH i nema zakon o praznicima", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Dan žalosti

1. mart

rat u BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu se obratio Irancima na persijskom, poziva ih da ustanu protiv režima

38 min

0
Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji ne podnose usamljenost

44 min

0
Експлозије у Дубајиу

Svijet

Iran pogodio kancelarije CIA u Dubaiju

49 min

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres pogodio ostrvo Kjušu

1 h

0

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Saučešće moralu i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji

1 h

0
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Republika Srpska

Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

1 h

3
Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

Republika Srpska

Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

3 h

3
"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

Republika Srpska

"Stanivuković u Bileći ponudio samo parole bez pokrića"

3 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

11

20

Netanjahu se obratio Irancima na persijskom, poziva ih da ustanu protiv režima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner