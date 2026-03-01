Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da u Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je u Republici Srpskoj u to vrijeme dan žalosti, što ukazuje na jasne razlike zbog čega u BiH nema zakona o praznicima.

"U Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je 21. novembar, dan kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum, obični radni dan. U Republici Srpskoj je danas, 1. marta, Dan žalosti, a 21. novembra slavimo mir i dan kada je ratni sukob zaustavljen. Razlike su jasne - zato BiH i nema zakon o praznicima", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Razlike su… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 1, 2026

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.