Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Izvor:
ATV
01.03.2026
11:27
Komentari:1
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da u Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je u Republici Srpskoj u to vrijeme dan žalosti, što ukazuje na jasne razlike zbog čega u BiH nema zakona o praznicima.
"U Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je 21. novembar, dan kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum, obični radni dan. U Republici Srpskoj je danas, 1. marta, Dan žalosti, a 21. novembra slavimo mir i dan kada je ratni sukob zaustavljen. Razlike su jasne - zato BiH i nema zakon o praznicima", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
U Sarajevu 1. marta slave dan kada je u BiH počeo rat, dok je 21. novembar, dan kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum, obični radni dan.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 1, 2026
U Republici Srpskoj je danas, prvog marta, dan žalosti, a 21. novembra slavimo mir i dan kada je ratni sukob zaustavljen.
Razlike su…
U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.
Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.
Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.
Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
3 h9
Najnovije
Najčitanije
11
53
11
45
11
35
11
27
11
20
Trenutno na programu