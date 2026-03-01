"Stanivuković u Bileći ponudio samo parole bez pokrića"

Građani Republike Srpske zaslužuju ozbiljnu i odgovornu politiku, a ne putujući politički performans bez pokrića, poručio je narodni poslanik SNSD-a i ugledni ljekar iz Foče Nenad Lalović, komentarišući govor predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića održan na osnivanju Opštinskog odbora tog pokreta u Bileći.

"Nastup koji smo slušali u Bileći još jednom je ogolio političku prazninu upakovanu u parole. Umjesto konkretnih rezultata i jasnih planova, dobili smo mješavinu dramatičnih upozorenja, neutemeljenih optužbi i prepoznatljive predizborne retorike, bez ijednog ozbiljnog institucionalnog rezultata koji bi potvrdio političku zrelost za teme o kojima je govorio", istakao je Lalović za Srnu.

Prema njegovim riječima, krajnje je neodgovorno dolaziti u Hercegovinu i govoriti o nestanku Republike Srpske, a iza sebe nemati ozbiljan institucionalni trag.

"Kada neko govori o sudbini Republike Srpske, o njenom opstanku i stabilnosti, onda mora imati kredibilitet i rezultate. Umjesto činjenica – dobili smo performans. Umjesto rješenja – još jednu kampanju", naglasio je Lalović.

On je ocijenio paradoksalnim da o stabilnosti institucija govori neko ko je javno zagovarao njihovo izmještanje iz centra Banjaluke.

"Institucije Republike Srpske nisu kulisa za političke eksperimente. To su stubovi naše državnosti. Ko ih seli iz centra, taj ih potiskuje i politički slabi. O stabilnosti ne može govoriti onaj ko je sam dovodio u pitanje simbolički i funkcionalni značaj tih institucija", poručio je Lalović.

Osvrćući se na demografske poruke izrečene u Bileći, Lalović je naveo da je nedopustivo da se najosjetljivije društvene teme koriste za političku promociju.

"O nestanku naroda govori čovjek koji bi porezima i administrativnim pritiscima uređivao kako da građani vrednuju svoje kuće i stanove. Ognjište nije eksel tabela. Kuća nije broj u kampanji. Demografija se ne brani parolama, već ozbiljnom politikom, stabilnošću i sistemskim mjerama koje daju dugoročne rezultate", rekao je on.

Lalović je istakao da građani Hercegovine, kako kaže, veoma dobro razlikuju politički marketing od odgovorne politike.

"Sloboda nije performans. Sloboda nije kampanja. Slobodu je izborila Vojska Republike Srpske. A danas se ona čuva kroz odgovornu politiku, kroz stabilne institucije i kroz jasno suprotstavljanje svim pritiscima na Republiku Srpsku", naveo je Lalović.

Govoreći o političkoj poziciji Stanivukovića, Lalović je rekao za Srnu da je riječ o, kako je naveo, "samozvanom lideru opozicije sa kojim više niko neće".

"Ni sopstvena stranka mu ne vjeruje. Projekti mu se raspadaju prije nego što počnu. Opozicionari ga optužuju za političku trgovinu. A on i dalje pokušava da se predstavi kao mesija, nudeći parole bez pokrića i politički marketing umjesto odgovornosti", istakao je Lalović.

On je dodao da je simbolično to što je Stanivuković u Bileću došao putem izgrađenim sredstvima Republike Srpske i govorio u sali renoviranoj zahvaljujući institucijama koje, kako tvrdi, istovremeno napada.

"Da su poput njega ranije vodili Srpsku, ne bi bilo ni tog puta, ni te sale, ni stabilnosti koju danas imamo. Hercegovina neće eksperimente. Neće politički marketing. Neće avanturizam. Hercegovina zna da je Republika Srpska jedina otadžbina. I zato će birati stabilnost, snagu i politiku koja brani Srpsku – a ne onu koja je koristi kao odskočnu dasku za lične ambicije", zaključio je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović.