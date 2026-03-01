Logo
Uhvaćeni sa 10 kila kokaina: Državljani BiH osuđeni na višegodišnje kazne

Agencije

01.03.2026

08:19

Ухваћени са 10 кила кокаина: Држављани БиХ осуђени на вишегодишње казне
Foto: Unsplash

Senat Pokrajinskog suda u Lincu proglasio je juče dva državljanina Bosne i Hercegovine krivim i osudio ih na višegodišnje kazne zatvora: 4,5 i šest godina zatvora.

Oni su bili dio „četvorke“ koja je pokušala da preproda 10 kilograma kokaina, ali su brzom akcijom austrijskih Kobri uhapšeni. U istom procesu su osuđena i dva Hrvata, takođe na višegodišnje kazne zatvora.

Hapšenje je uslijedilo prošlog avgusta nakon opsežnih istraga Savezne uprave kriminalističke policije i Pokrajinske uprave kriminalističke policije Gornje Austrije.

Naime, četvorica muškaraca dvojica iz Bosne i Hercegovine te dvojica iz Hrvatske uhapšena su na benzinskoj pumpi Ansfelden jug. Prema policijskim podacima, muškarci, starosti između 40 i 60 godina, pokušavali su da prodaju deset kilograma kokaina.

Policijska istraga

Policijska istraga je otkrila da su dvojica osumnjičenih doputovali vozom iz Hamburga u Linc, gd‌je su se sastali sa drugim posrednikom iz Bosne i Hercegovine. Kurir koji je prošvercovao kokain iz Slovenije u Austriju čekao je u Ansfeldenu da im preda drogu. Policijski službenici specijalne policijske jedinice Kobra bili su raspoređeni tokom hapšenja narko-bande u Ansfeldenu.

Лавина бенд

Scena

Grupa Lavina predstavljaće Srbiji na Evroviziji

Kako prenose austrijski mediji, bilo je više nego očigledno da svi oni pripadali kriminalnoj organizaciji te da su d‌jelovali kao profesionalci. Među zaplijenjenim mobilnim telefonima bili su i takozvani kriptovani mobilni telefoni koje često koriste kriminalne bande. Ovi mobilni telefoni omogućavaju šifrovanu i neometanu komunikaciju.

Inače, osuđena četvorka su zapravo ljudi sa podebelim policijskim dosijeima i to u više zemalja Evrope. Neki su već osuđivani za trgovinu drogom, prema policijskim informacijama. Jedan od uhapšenih je takođe tražen po evropskoj potjernici iz Njemačke zbog više krivičnih d‌jela.

