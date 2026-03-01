Uhvaćeni sa 10 kila kokaina: Državljani BiH osuđeni na višegodišnje kazne

Senat Pokrajinskog suda u Lincu proglasio je juče dva državljanina Bosne i Hercegovine krivim i osudio ih na višegodišnje kazne zatvora: 4,5 i šest godina zatvora.

Oni su bili dio „četvorke“ koja je pokušala da preproda 10 kilograma kokaina, ali su brzom akcijom austrijskih Kobri uhapšeni. U istom procesu su osuđena i dva Hrvata, takođe na višegodišnje kazne zatvora.

Hapšenje je uslijedilo prošlog avgusta nakon opsežnih istraga Savezne uprave kriminalističke policije i Pokrajinske uprave kriminalističke policije Gornje Austrije.

Naime, četvorica muškaraca dvojica iz Bosne i Hercegovine te dvojica iz Hrvatske uhapšena su na benzinskoj pumpi Ansfelden jug. Prema policijskim podacima, muškarci, starosti između 40 i 60 godina, pokušavali su da prodaju deset kilograma kokaina.

Policijska istraga

Policijska istraga je otkrila da su dvojica osumnjičenih doputovali vozom iz Hamburga u Linc, gd‌je su se sastali sa drugim posrednikom iz Bosne i Hercegovine. Kurir koji je prošvercovao kokain iz Slovenije u Austriju čekao je u Ansfeldenu da im preda drogu. Policijski službenici specijalne policijske jedinice Kobra bili su raspoređeni tokom hapšenja narko-bande u Ansfeldenu.

Kako prenose austrijski mediji, bilo je više nego očigledno da svi oni pripadali kriminalnoj organizaciji te da su d‌jelovali kao profesionalci. Među zaplijenjenim mobilnim telefonima bili su i takozvani kriptovani mobilni telefoni koje često koriste kriminalne bande. Ovi mobilni telefoni omogućavaju šifrovanu i neometanu komunikaciju.

Inače, osuđena četvorka su zapravo ljudi sa podebelim policijskim dosijeima i to u više zemalja Evrope. Neki su već osuđivani za trgovinu drogom, prema policijskim informacijama. Jedan od uhapšenih je takođe tražen po evropskoj potjernici iz Njemačke zbog više krivičnih d‌jela.