Izraelski ministar odbrane: "Tiranin je eliminisan u prvom napadu"

Izvor:

Agencije

01.03.2026

07:41

Komentari:

0
Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"
Foto: Tanjug / AP / Thanassis Stavrakis

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac oglasio se nakon potvrđenih vijesti o smrti iranskog ajatolaha Alija Hamneija te je poručio kako je „pravda zadovoljena“.

Između ostalog, Kac je napisao kako je ajatolah ubijen u prvim napadima.

Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

„Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu Operacije ‘Lavlja rika’, zajedno s drugim visokim ličnostima u uporištu iranskog terorističkog režima“, naveo je Kac.

Poručio je i kako će svako ko se ponaša slično prema Izraelu završiti na isti način kao i iranski ajatolah.

„Ko god je radio na uništenju Izraela, uništen je. Pravda je zadovoljena, a osovina zla je pretrpjela težak udarac“, kaže on.

иранска револуционарна гарда

Svijet

Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

Nešto ranije oglasio se i Netanjahu koji je poslao i poruku narodu Irana.

„Ne propustite priliku. Ovo je prilika koja se pruža jednom u generaciji. Uskoro će doći taj trenutak. Trenutak kada morate masovno izaći na ulice i dovršiti posao rušenja režima užasa koji vam zagorčava živote“, kazao je Netanjahu na hebrejskom, te dodao na engleskom: „Pomoć je stigla.“

