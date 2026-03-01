Izraelski ministar odbrane: "Tiranin je eliminisan u prvom napadu"

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac oglasio se nakon potvrđenih vijesti o smrti iranskog ajatolaha Alija Hamneija te je poručio kako je „pravda zadovoljena“.

Između ostalog, Kac je napisao kako je ajatolah ubijen u prvim napadima.

Svijet Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

„Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu Operacije ‘Lavlja rika’, zajedno s drugim visokim ličnostima u uporištu iranskog terorističkog režima“, naveo je Kac.

Poručio je i kako će svako ko se ponaša slično prema Izraelu završiti na isti način kao i iranski ajatolah.

„Ko god je radio na uništenju Izraela, uništen je. Pravda je zadovoljena, a osovina zla je pretrpjela težak udarac“, kaže on.

Svijet Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

Nešto ranije oglasio se i Netanjahu koji je poslao i poruku narodu Irana.

„Ne propustite priliku. Ovo je prilika koja se pruža jednom u generaciji. Uskoro će doći taj trenutak. Trenutak kada morate masovno izaći na ulice i dovršiti posao rušenja režima užasa koji vam zagorčava živote“, kazao je Netanjahu na hebrejskom, te dodao na engleskom: „Pomoć je stigla.“