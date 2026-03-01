Logo
Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

Izvor:

ATV

01.03.2026

07:31

Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iranska elitna jedinica Revolucionarne garde Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Državama „najžešćom ofanzivnom operacijom“ u istoriji Islamske Republike, koja bi trebalo da započne svakog trenutka.

Prijetnja je uslijedila nakon što je u subotu u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je podstaklo iranske vlasti da smjesta obećaju odmazdu.

Najavili odmazdu

Korus čuvara islamske revolucije (IRGC) nedugo nakon napada uputio je upozorenje.

убијене хамнеи

Svijet

Iran potvrdio: Ubijen Ajatolah Ali Hamnei!

„Protiv okupiranih zemalja i baza američkih terorista uskoro će započeti najžešće ofanzivne operacije u istoriji Oružanih snaga Islamske Republike Iran“, poručili su.

Iranska vlada u saopštenju je navela kako „ovaj veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora i okrenuće novu stranicu u istoriji islamskog svijeta“.

Ајатолах Хамени

Svijet

Tramp objavio: Iranski vrhovni voda Ali Hamenei je mrtav!

U međuvremenu se oglasilo i Vrhovno vijeće za nacionalnu bezbjednost (SNSC), koje je poručilo da će zajednički američko-izraelski napadi na Iran „pokrenuti masovni ustanak u borbi protiv svjetskih tlačitelja“.

To moćno tijelo, koje koordiniše iranske odbrambene i bezbjednosne strategije, dodalo je kako će Iran i njegovi saveznici nakon ovoga biti samo „otporniji i odlučniji“.

