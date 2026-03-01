Logo
Iran potvrdio: Ubijen Ajatolah Ali Hamnei!

Izvor:

ATV

01.03.2026

07:18

Komentari:

5
Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!
Foto: Tanjug / AP / Mukhtar Khan

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubijen je u napadima Izraela i Sjedinjenih Država, javila je iranska državna televizija.

- Vrhovni vođa Irana imam Hamnei je preminuo - navodi se u saopštenju.

Iranska vlada je proglasila 40 dana žalosti i neradnu nedjelju nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Američki predsjednik Donald Tramp i visoki izraelski zvaničnik, podsjetimo, ranije su izjavili da je Hamnei ubijen, ali je Teheran do sada odbijao da to potvrdi.

Iranska agencija Fars prethodno je prenijela da su u napadima poginula i četiri člana njegove porodice među kojima su ćerka i unuka.

Komentari (5)
