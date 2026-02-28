Tramp objavio: Iranski vrhovni voda Ali Hamenei je mrtav!

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je vrhovni vođa Irana Ali Hamnei mrtav, ističući da je ovo "najveća šansa za iranski narod da povrati svoju državu".

Tramp ističe da ajatolahovo ubistvo predstavlja "pravdu, ne samo za narod Irana, nego i za Amerikance, kao i za ljude iz mnogih zemalja širom svijeta" koji su, kako piše, ubijeni ili osakaćeni od strane Hameneija i "njegove bande krvoločnih nasilnika".

On nadalje tvrdi da Hamenei nije mogao izbjeći američke obavještajne službe i njihove visoko sofisticirane sisteme praćenja te da uz blisku saradnju s Izraelom nije postojalao ništa što bi on ili druge vođe koje su ubijene, mogle učiniti.

"Ovo je najveća šansa za iranski narod da povrate svoju državu", kazao je Tramp.

Takođe je rekao da iranski zvaničnici u ovom trenutku mogu dobiti imunitet ako to žele, ali da kasnije mogu dobiti "samo smrt".

"Čujemo da mnogi njihovi pripadnici Revolucionarne garde (IRGC), vojske i drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Sada oni mogu dobiti imunitet, kasnije će dobiti samo smrt", napisao je Tramp.