Dodik sa Vilimskim: Srpska ima prijatelje među političarima koji razumiju važnost slobode i prava naroda

Predsjednik SNSD Milorad Dodik razgovarao je večeras u Budimtešti sa Haraldom Vilimskim, potpredsjednikom Slobodarske partije Austrije i poslanikom u Evropskom parlamentu.

"Razmijenili smo mišljenja o političkim promjenama koje se dešavaju u Evropi i o potrebi da se sve snažnije čuju glasovi koji brane suverenitet država, identitet naroda i politiku zdravog razuma", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je istakao zadovoljstvo što Republika Srpska ima prijatelje među političarima koji razumiju važnost slobode i prava naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti.