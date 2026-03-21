Dodik sa Vilimskim: Srpska ima prijatelje među političarima koji razumiju važnost slobode i prava naroda

21.03.2026
20:14
Predsjednik SNSD Milorad Dodik razgovarao je večeras u Budimtešti sa Haraldom Vilimskim, potpredsjednikom Slobodarske partije Austrije i poslanikom u Evropskom parlamentu.
"Razmijenili smo mišljenja o političkim promjenama koje se dešavaju u Evropi i o potrebi da se sve snažnije čuju glasovi koji brane suverenitet država, identitet naroda i politiku zdravog razuma", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik je istakao zadovoljstvo što Republika Srpska ima prijatelje među političarima koji razumiju važnost slobode i prava naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti.
Razgovor sa Haraldom Vilimskim, potpredsjednikom Slobodarske partije Austrije i poslanikom u Evropskom parlamentu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 21, 2026
