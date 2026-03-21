Orban: Dodik preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i bošnjačko maltretiranje

Marijana Iveljić

21.03.2026

19:17

Milorad Dodik je zaslužio najveću titulu. Preživio je američke sankcije, ucjene iz Njemačke i bošnjačko maltretiranje.

Poruka je mađarskog premijera Viktora Orbana na Konferenciji konzervativne političke akcije u Budimpešti, koja je okupila brojne političke lidere i zvaničnike iz Evrope, SAD i drugih dijelova svijeta kojoj je prisustvovao i predsjednik SNSD-a.

"On istinski zaslužuje titulu čovjeka koji je preživio sve. Američke sankcije, iznude iz Njemačke, bosansko maltretiranje. Vjerujte dragi prijatelji, mi bismo doživjeli kolaps da smo preživjeli samo pola onoga što je preživio Dodik. Ali on je uspio i hvala Milorade što ste danas sa nama", rekao je Viktor Orban, premijer Mađarske.

Viktor Orban je veliki lider koji je primjetio naše napore, poruka je Milorada Dodika. Osjećam se, kaže kao ponosni srpski patriota.

"Ja nemam riječi koliko sam zahvalan. I prije ovoga, za samog Orbana, i ono što sam mogao da od njega čujem, da naučim, prepoznam. osjećao sam se kao ponosni srpski patriota da jedan veliki lider, jednog velikog naroda, mađarskog naroda izađe i primijeti sve i na taj način kaže. Rekao je još da su mnogi tamo doživjeli moju sudbinu da bi davno kolabrirali, odnosno teško izdržali to je zaista nešto što plijeni i ne znam da li se to ikome desilo u prošlosti sa naših prostora da je na taj način neko pohvaljen", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Danas se još jednom potvrdilo da države i narodi moraju zadržati svoj suverenitet, identitet, a ako se toga odreknu, nemaju čim doprinijeti napretku, rekla je Ana Trišić Babić.

"Mi iz Republike Srpske smo odavno prepoznali te procese i tim više sam počastvovana i srce mi je bilo puno jer sam shvatila da zaista nismo bili na krivom putu i da zadnjih najmanje deset godina ukazujemo šta se dešava u najbližem susjedstvu i ono na šta Republika Srpska treba biti ponosna što smo njegovali porodicu, identitet i zaista bih željela da poručim da još više dignemo glavu i da budemo ponosni na ono odakle dolazimo, ko smo, šta smo i bez ikakvog straha da o tome pričamo i o nama i procesima koji se dešavaju", rekla je Ana Trišić Babić, bivši v.d. predsjednika Republike Srpske.

Sve ove poruke stižu nakon konferencije koja se organizuje u okviru američkih i mađarskih napora da profilišu zajedničke vrijednosti.

Tim povodom na konferenciji se putem videa obratio i američki predsjednik. Podržao je Viktora Orbana na parlamentarnim izborima.

"Šaljem najbolje želje premijeru Viktoru Orbanu, koga podržavam na ovim izborima. Nadam se da će pobijediti, nadam se da će ubjedljivo pobijediti, uprkos svim napadima", rekao je Donald Tramp, predsjednik SAD.

U istom tonu Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je Srbe koji žive u Mađarskoj da podrže lidera partije Fides Viktora Orbana i politiku koja čuva stabilnost, identitet i suverenitet Mađarske.

Republika Srpska

Milorad Dodik

Viktor Orban

Više iz rubrike

Лукић: Орбанова оцјена о Додику утемељена, издржао снажне притиске

Republika Srpska

Lukić: Orbanova ocjena o Dodiku utemeljena, izdržao snažne pritiske

5 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o istupu Tonina Picule: Sve sami licemjeri, koji žmure na brutalno urušavanje evropskih vrijednosti

5 h

13
"Много лакше борити се за слободу и демократију, када уз себе имате искреног пријатеља какав је Орбан"

Republika Srpska

"Mnogo lakše boriti se za slobodu i demokratiju, kada uz sebe imate iskrenog prijatelja kakav je Orban"

8 h

6
Додик најавио: Идем у САД, па у Москву на Дан побједе

Republika Srpska

Dodik najavio: Idem u SAD, pa u Moskvu na Dan pobjede

8 h

0
Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

