Lukić: Orbanova ocjena o Dodiku utemeljena, izdržao snažne pritiske

Izvor:

SRNA

21.03.2026

17:19

Лукић: Орбанова оцјена о Додику утемељена, издржао снажне притиске
Profesor ustavnog prava Radomir Lukić ocijenio je da su utemeljene riječi mađarskog premijera Viktora Orbana o Miloradu Dodiku kao "najvećem politički preživjelom", jer je uspio da izdrži snažne međunarodne i unutrašnje pritiske kojima je godinama izložen.

Lukić je rekao Srni da je Dodik, štiteći srpski nacionalni identitet i zalažući se za očuvanje i institucionalno jačanje Republike Srpske, bio pod pritiskom američkih sankcija, kao i djelovanja Njemačke posredstvom takozvanog visokog predstavnika.

- Istovremeno, kao i drugi srpski politički predstavnici, izložen je i kontinuiranim pritiscima iz političkog Sarajeva, odnosno pritiscima od bošnjačkih političara - naveo je Lukić.

On je istakao da je Orban dobro upoznat sa prilikama u BiH i da prepoznaje pritiske kojima je Dodik bio izložen, ali koje je uspio da izdrži.

- Očekujem da će i u narednom periodu ostati otporan na tu vrstu pritisaka i ucjena - poručio je Lukić.

Predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban rekao je na Konferenciji konzervativne političke akcije /CPAC/ u Budimpešti da Milorad Dodik zaslužuje titulu najvećeg politički preživjelog američkih sankcija, njemačkog iznuđivanja i bošnjačkog maltretiranja.

Radomir Lukić

Milorad Dodik

Komentari (0)
