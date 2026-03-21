Orban: Zlatno doba u mađarsko-američkim odnosima

Autor:ATV
21.03.2026
17:08
Komentari:1
Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je u odnosima SAD i Mađarske nastupilo zlatno doba.
Zlatno doba je osvanulo u mađarsko-američkim odnosima! Vođstvo predsjednika SAD Donalda Trampa potisnulo je "vouk" ideologiju, obnovilo zdrav razum i ojačalo hrišćanske temelje zapadne civilizacije - objavio je Orban na Iksu.
On je dodao da je zapadni svijet postao bolje mjesto otkad je u Americi na izborima pobijedio Tramp.
"Može bez straha od odmazde da se kaže da ne želimo migracije. Zaustavili smo "zeleno" ludilo. Svijet kakav je kreiran može da bude zaštićen samo u harmoniji sa ekonomskim interesima - rekao je Orban i dodao da svijet duguje Trampu zbog te promjene.
🇭🇺🇺🇸 A golden age has dawned in Hungarian-American relations! President @realDonaldTrump’s leadership has pushed back woke ideology, restored common sense, and strengthened the Christian foundations of Western civilisation. pic.twitter.com/28siu7rbEo— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 21, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
3 h0
Republika Srpska
4 h2
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
04
18
00
17
55
17
42
17
28
Trenutno na programu