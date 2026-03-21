Orban: Zlatno doba u mađarsko-američkim odnosima

ATV

21.03.2026

17:08

Komentari:

1
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da je u odnosima SAD i Mađarske nastupilo zlatno doba.

Zlatno doba je osvanulo u mađarsko-američkim odnosima! Vođstvo predsjednika SAD Donalda Trampa potisnulo je "vouk" ideologiju, obnovilo zdrav razum i ojačalo hrišćanske temelje zapadne civilizacije - objavio je Orban na Iksu.

On je dodao da je zapadni svijet postao bolje mjesto otkad je u Americi na izborima pobijedio Tramp.

"Može bez straha od odmazde da se kaže da ne želimo migracije. Zaustavili smo "zeleno" ludilo. Svijet kakav je kreiran može da bude zaštićen samo u harmoniji sa ekonomskim interesima - rekao je Orban i dodao da svijet duguje Trampu zbog te promjene.

Komentari (1)
