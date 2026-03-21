U požaru u korejskoj fabrici autodijelova 14 poginulih i 60 povrijeđenih

Četrnaest ljudi poginulo je, a 25 je teško povrijeđeno u požaru u fabrici automobilskih dijelova u južnokorejskom gradu Daejeonu, saopštili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vrijeme ručka u petak, a stavljen je pod kontrolu do 23.48, saopštilo je Ministarstvo bezbjednosti.

Još 35 ljudi zadobilo je lakše povrede, dodali su vatrogasci. Naveli su da je fabrika ventila i motora u vlasništvu kompanije Anjun Indastrijal (Anjun Industrial), čiji su klijenti, između ostalih, Hjundai Motor (Hyundai Motor) i Kia Korp (Kia Corp), prema podacima sa njihove veb-stranice.

Vlada je aktivirala centralizovani sistem upravljanja katastrofama nakon što je predsjednik Li Dže Mjung (Lee Jae Myung) naredio da se iskoriste svi raspoloživi resursi za gašenje požara i spasavanje života.