U požaru u korejskoj fabrici autodijelova 14 poginulih i 60 povrijeđenih

Četrnaest ljudi poginulo je, a 25 je teško povrijeđeno u požaru u fabrici automobilskih dijelova u južnokorejskom gradu Daejeonu, saopštili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vrijeme ručka u petak, a stavljen je pod kontrolu do 23.48, saopštilo je Ministarstvo bezbjednosti.
Još 35 ljudi zadobilo je lakše povrede, dodali su vatrogasci. Naveli su da je fabrika ventila i motora u vlasništvu kompanije Anjun Indastrijal (Anjun Industrial), čiji su klijenti, između ostalih, Hjundai Motor (Hyundai Motor) i Kia Korp (Kia Corp), prema podacima sa njihove veb-stranice.
🇰🇷 BREAKING: Massive fire at an auto parts factory in Daejeon, South Korea. At least 50 injured, 35 critically. Video shows towering plumes of smoke engulfing the facility. pic.twitter.com/ciMEk8oYQz— Defence Index (@Defence_Index) March 20, 2026
Vlada je aktivirala centralizovani sistem upravljanja katastrofama nakon što je predsjednik Li Dže Mjung (Lee Jae Myung) naredio da se iskoriste svi raspoloživi resursi za gašenje požara i spasavanje života.
