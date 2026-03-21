Američka vojska objavila koliko meta je pogodila u Iranu

Američka vojska je pogodila više od 8.000 meta u Iranu od početka rata, a udari koje vrši Teheran su u opadanju, izjavio je načelnik Centralne komande SAD admiral Bred Kuper.

"Do sada smo pogodili preko 8.000 vojnih meta, uključujući 130 iranskih brodova, što predstavlja najveće uništavanje mornarice u periodu od tri sedmice od Drugog svjetskog rata", naveo je Kuper.

On je dodao da američka vojska "uništava hiljade iranskih raketa, naprednih napadačkih dronova i cijelu iransku mornaricu, koji se koriste za remećenje međunarodnog brodskog saobraćaja".

"Njihova mornarica ne plovi, njihovi taktički lovci ne lete i izgubili su sposobnost da lansiraju rakete i dronove visokim brzinama koje su viđene na početku sukoba. Naš napredak je očigledan", naglasio je Kuper.

On je rekao da je američka vojska i dalje "usmjerena na uklanjanje decenijama stare prijetnje iz Irana slobodnom protoku trgovine kroz Ormuski moreuz", prenose izraelski mediji.

