Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

Američki predsjednik Donald Tramp podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim parlamentarnim izborima i rekao da se nada da će Orban i njegova stranka Fides pobijediti.

"Šaljem najbolje želje premijeru Viktoru Orbanu, koga podržavam na ovim izborima. Nadam se da će /Orban/ pobijediti, nadam se da će ubjedljivo pobijediti, uprkos svim napadima", rekao je Tramp u video-obraćanju učesnicima Međunarodne konferencije konzervativne političke akcije.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. april.

Vladajuća stranka Fides vodi žestoku predizbornu bitku sa opozicionom strankom Tisa, koju podržava rukovodstvo EU, prenosi TASS.