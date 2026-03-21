Tramp podržao Orbana na parlamentarnim izborima

Autor:ATV
21.03.2026
12:42
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim parlamentarnim izborima i rekao da se nada da će Orban i njegova stranka Fides pobijediti.
"Šaljem najbolje želje premijeru Viktoru Orbanu, koga podržavam na ovim izborima. Nadam se da će /Orban/ pobijediti, nadam se da će ubjedljivo pobijediti, uprkos svim napadima", rekao je Tramp u video-obraćanju učesnicima Međunarodne konferencije konzervativne političke akcije.
Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. april.
Vladajuća stranka Fides vodi žestoku predizbornu bitku sa opozicionom strankom Tisa, koju podržava rukovodstvo EU, prenosi TASS.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
28 min0
Svijet
57 min0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h4
Najnovije
Najčitanije
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
Trenutno na programu