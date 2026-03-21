Iran potvrdio: Napadnut nuklearni kompleks

Autor:ATV
21.03.2026
11:23
Komentari:0
Kompleks za obogaćivanje uranijuma Šahid Ahmadi Rošan u Natanzu ponovo je danas napadnut, saopštile su iranske vlasti, navodeći da nema opasnosti po stanovništvo niti curenja radioaktivnog materijala.
Prema navodima iranske agencije Tasnim, napad su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.
U saopštenju se navodi da je napad usmjeren na kompleks za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, dok su nadležne službe odmah pokrenule tehnička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je došlo do radioaktivne kontaminacije.
🚨BREAKING— Mohit Suryavanshi (@SaffronSyndcate) March 21, 2026
Iran's Natanz nuclear facility struck today🤯 pic.twitter.com/rhY9gHio9R
Iranska Nacionalna služba za nuklearnu bezbjednost saopštila je da, prema podacima sistema za praćenje i sprovedenim analizama, nije zabilježeno curenje radioaktivnih materijala niti postoji opasnost po stanovnike u okolini objekta.
U izvještaju se dodaje da je napad, prema oceni Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), protivan međunarodnim zakonima i obavezama, uključujući Sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i propise o nuklearnoj bezbjednosti.
