Iran potvrdio: Napadnut nuklearni kompleks

Kompleks za obogaćivanje uranijuma Šahid Ahmadi Rošan u Natanzu ponovo je danas napadnut, saopštile su iranske vlasti, navodeći da nema opasnosti po stanovništvo niti curenja radioaktivnog materijala.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, napad su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

U saopštenju se navodi da je napad usmjeren na kompleks za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, dok su nadležne službe odmah pokrenule tehnička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je došlo do radioaktivne kontaminacije.

Iran's Natanz nuclear facility struck today

Iranska Nacionalna služba za nuklearnu bezbjednost saopštila je da, prema podacima sistema za praćenje i sprovedenim analizama, nije zabilježeno curenje radioaktivnih materijala niti postoji opasnost po stanovnike u okolini objekta.

U izvještaju se dodaje da je napad, prema oceni Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), protivan međunarodnim zakonima i obavezama, uključujući Sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i propise o nuklearnoj bezbjednosti.