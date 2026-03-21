"Druže, mijenjaj profesiju": Opljačkao šest banaka, odnio samo 605 dolara

Amerikanac Gustavo De Hesus Tores opljačkao je šest banaka u Njujorku za pet dana, ali je uspio da odnese samo 605 dolara, piše "Njujork tajms".

Policija traga za Toresom /33/, koji je započeo svoj razočaravajući kriminalni pohod prošle sedmice, kada je ušao u filijalu banke "Čejs" i predao službeniku poruku u kojoj je naveo da bi mogao da povrijedi ljude ako mu ne preda novac.

Dva dana nakon prve pljačke, Tores je ponovo napao različite filijale iste banke, navodi se u izvještaju.

Tores je opljačkao 320 dolara iz filijale u Džekson Hajtsu i 265 dolara iz filijale u Bruklinu. Tokom pljačke banke u Zapadnoj 125. ulici u Harlemu, odnio je samo 20 dolara.

Naredni pokušaji pljački nisu dala nikakav rezultat, pa je osumnjičeni sada u bjekstvu sa ukupnom sumom od 605 dolara, objavila je policija.

Policija je identifikovala Toresa pregledom snimaka sa kamera za nadzor, prenosi Srna.

Nakon objave vijesti na mrežama su korisnici ostavljali razne komentare, koji su većinom bili komične prirode.

"Druže, mijenjaj profesiju", "Više bi naprosio ispred tih banaka", samo su neki od komentara.