Filmska pljačka zlatare: Lopovi za 70 sekundi ukrali nakit vrijedan 1,7 miliona dolara

Nemilosrdna pljačkaška ekipa u sjevernoj Kaliforniji pretvorila je luksuznu juvelirnicu u Fremontu u pustoš nakon razbijanja izloga, pobjegavši sa zapanjujućih 1,7 miliona dolara vrijednog nakita za nešto više od jednog minuta.

Šokantni snimak sa nadzornih kamera, koji je nedavno objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, pokazuje preciznost pljačke koja se dogodila 18. juna 2025. godine u juvelirnici Kumar Jevelers u Fremontu, javlja Kalifornija Post.

Vlasti su događaj opisale kao "napad u mafijaškom stilu".

Blic-pljačka: Hirurška preciznost i brzina bandita

Na snimku se vidi kolona vozila koja uz škripu kočnica staje ispred prodavnice, dok se grupa od gotovo dvije desetine maskiranih osumnjičenih u tamnim duksericama obrušava na juvelirnicu poput taktičke jedinice.

Naoružani krampovima i čekićima i sa rancima na leđima, haos koji je uslijedio u radnji izveli su gotovo hirurškom preciznošću.

Profesionalni lopovi razbijali su staklene vitrine zastrašujućom brzinom i trpali zlato i dijamante u torbe - ispraznivši procijenjenih 75-80 odsto robe iz juvelirnice.

Vlasti navode da je pljačka trajala oko 70 sekundi prije nego što je grupa pobjegla u vozilima koja su ih čekala, sa gotovo 2 miliona dolara vrijednim nakitom. Snimak je prvobitno objavio list Ist Bej Tajms.

Drama u potjeri: Ukradena vozila i neuspjela potraga

Maskirana grupa je zatim pobjegla i uskočila u više ukradenih vozila za bjekstvo koja su otišla u različitim pravcima.

Pošto su automobili bili ukradeni, automatski sistemi za očitavanje registarskih tablica nisu pomogli istražiocima da povežu osumnjičene sa pljačkom.

"Primorani da odluče koji automobil da prate, policajci su nastavili potjeru za (jednom) crnom 'akurom'", naveli su savezni tužioci u sudskim podnescima.

"Tokom potjere, crna 'akura' je preticala druga vozila sa pogrešne strane puta, prolazila kroz znakove za zaustavljanje na više raskrsnica i dostizala brzinu od približno 130 kilometara na sat dok je krivudala kroz trake."

Većina pljačkaša i dalje u bjekstvu

Vlasti su kasnije uhapsile četiri osumnjičena koja se navodno dovode u vezu sa zločinom: Afatupetaikija Fasisila, Hose Erada-Aragona, Andresa Palestina i Toma Parkera Donegana, koji su u to vrijeme imali oko 19 ili 20 godina.

Fasisila i Palestino su pušteni na slobodu dok se postupak nastavlja, prema zapisima koje je pregledao list Ist Bej Tajms.