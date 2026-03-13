Erdogan otkrio da li će Turska biti uvučena u rat sa Iranom

Tanjug

13.03.2026

19:31

Ердоган открио да ли ће Турска бити увучена у рат са Ираном
Foto: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Turska neće biti uvučena u rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, ali da je spremna da odgovori na sve prijetnje nakon što je presretnuta treća iranska balistička raketa lansirana ka Turskoj.

- Tokom ovog procesa, preduzimamo sve preventivne mjere protiv bilo kakvih prijetnji našem vazdušnom prostoru, baš kao što smo učinili sinoć - rekao je Erdogan, preneo je Rojters.

Erdogan je istakao da je glavni cilj turskih vlasti da zemlja ne bude uvučena u rat.

Balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana je elementima vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenim u istočnom Mediteranu, saopštilo je danas tursko ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da Ankara odlučno preduzima sve potrebne mjere protiv svake prijetnje usmerene ka njenoj teritoriji i vazdušnom prostoru, prenjela je agencija Anadolija.

Ministarstvo ističe da su u toku razgovori kako bi se razjasnile okolnosti incidenta.

Turske vlasti ističu da pažljivo prate razvoj događaja u regionu i da je zaštita nacionalne bezbjednosti njihov prioritet.

