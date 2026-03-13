Tramp: Iranci u SAD pod nadzorom zbog straha od terorizma i mogućnosti aktiviranja "uspavanih ćelija"

Tanjug

13.03.2026

17:46

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su iranski državljani koji su posljednjih godina ušli u SAD sada pod nadzorom i upozorio na potrebu pažljivog postupanja prema mogućim aktiviranjem "uspavanim ćelijama" i prijetnjama dronovima, dok je komentarisao i posljednje napade u zemlji, ističući problem migracija tokom administracije Džoa Bajdena.

Govoreći o bezbjednosnim prijetnjama, Tramp je naveo da su iranski državljani, koji su ušli u zemlju posljednjih godina, pod nadzorom.

Цвијановић са Гебрејесусом

- Moramo da budemo veoma oprezni, jer ima i mnogo dobrih ljudi, ali ih posmatramo veoma pažljivo. Oni su sada pod nadzorom - rekao je Tramp za Foks Njuz.

Na pitanje o mogućim iranskim "uspavanim ćelijama", američki predsjednik rekao je da bi eventualne mjere protiv njih bile preduzimane pažljivo i u skladu sa zakonom.

Komentarišući izvještaje o mogućem napadu iranskih dronova na zapadnu obalu SAD, Tramp je rekao da ne želi da se bavi spekulacijama.

- Ne možete stalno da brinete, morate da djelujete. Sve pratimo na nivou na kojem to nikada ranije nije rađeno - rekao je on.

Govoreći o napadima u Sjedinjenim Američkim Državama, Tramp je naveo da su nedavni incidenti, uključujući pucnjavu na Univerzitetu Old Dominijon i napad na sinagogu u saveznoj državi Mičigen, pokazatelj problema koji, kako tvrdi, postoji godinama.

- To traje već dugo. U zemlju ulaze ljudi koji se provlače preko granice. Danas imamo čvrstu kontrolu granice, ali mnogi su ušli tokom administracije (bivšeg američkog predsednika) Džoa Bajdena - rekao je Tramp za Foks Njuz.

On je ponovio tvrdnju da je tokom prethodne administracije u SAD ušlo oko 25 miliona migranata, od kojih su, kako tvrdi, neki došli iz zatvora ili psihijatrijskih ustanova.

Tramp je u intervjuu govorio i o sukobu sa Iranom, navodeći da su američke snage, zajedno sa Izraelom, značajno oslabile iranske vojne kapacitete.

Дарко и Драган Лазић

- Uništili smo većinu njihovih raketa, veliki broj dronova i proizvodnih postrojenja. Pogađamo ih jače nego što je iko pogođen još od Drugog svjetskog rata - rekao je Tramp.

On je dodao da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo gotovo u potpunosti uništeni, kao i veliki dio vojnog rukovodstva.

Predsjednik SAD naveo je i da Vašington održava blisku saradnju sa saveznicima u Persijskom zalivu, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Irak i Bahrein, koji su, prema njegovim riječima, takođe bili meta napada.

Govoreći o mogućem širenju regionalnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom, Tramp je ocijenio da bi posljednja dešavanja mogla da olakšaju priključenje novih zemalja takozvanim Avramovim sporazumima.

илу-хороскоп-27022026

On je takođe naveo da se nada da će sukob uskoro biti okončan.

- Znaću kada bude gotovo. Osjetiću to - rekao je Tramp.

Возачи из БиХ упозорени: МВД је обавезна, избјегните огромне казне

Професор из Бањалуке осуђен због педофилије

Дивља свиња у тржном центру

Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

Дивља свиња у тржном центру

Дјевојка заробљена у септичкој јами

Доналд Трамп

Хегсет: Нови ирански вођа Моџтаба Хамнеи вјероватно унакажен

