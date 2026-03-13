Tramp: Iranci u SAD pod nadzorom zbog straha od terorizma i mogućnosti aktiviranja "uspavanih ćelija"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su iranski državljani koji su posljednjih godina ušli u SAD sada pod nadzorom i upozorio na potrebu pažljivog postupanja prema mogućim aktiviranjem "uspavanim ćelijama" i prijetnjama dronovima, dok je komentarisao i posljednje napade u zemlji, ističući problem migracija tokom administracije Džoa Bajdena.

Govoreći o bezbjednosnim prijetnjama, Tramp je naveo da su iranski državljani, koji su ušli u zemlju posljednjih godina, pod nadzorom.

- Moramo da budemo veoma oprezni, jer ima i mnogo dobrih ljudi, ali ih posmatramo veoma pažljivo. Oni su sada pod nadzorom - rekao je Tramp za Foks Njuz.

Na pitanje o mogućim iranskim "uspavanim ćelijama", američki predsjednik rekao je da bi eventualne mjere protiv njih bile preduzimane pažljivo i u skladu sa zakonom.

Komentarišući izvještaje o mogućem napadu iranskih dronova na zapadnu obalu SAD, Tramp je rekao da ne želi da se bavi spekulacijama.

- Ne možete stalno da brinete, morate da djelujete. Sve pratimo na nivou na kojem to nikada ranije nije rađeno - rekao je on.

Govoreći o napadima u Sjedinjenim Američkim Državama, Tramp je naveo da su nedavni incidenti, uključujući pucnjavu na Univerzitetu Old Dominijon i napad na sinagogu u saveznoj državi Mičigen, pokazatelj problema koji, kako tvrdi, postoji godinama.

- To traje već dugo. U zemlju ulaze ljudi koji se provlače preko granice. Danas imamo čvrstu kontrolu granice, ali mnogi su ušli tokom administracije (bivšeg američkog predsednika) Džoa Bajdena - rekao je Tramp za Foks Njuz.

On je ponovio tvrdnju da je tokom prethodne administracije u SAD ušlo oko 25 miliona migranata, od kojih su, kako tvrdi, neki došli iz zatvora ili psihijatrijskih ustanova.

Tramp je u intervjuu govorio i o sukobu sa Iranom, navodeći da su američke snage, zajedno sa Izraelom, značajno oslabile iranske vojne kapacitete.

- Uništili smo većinu njihovih raketa, veliki broj dronova i proizvodnih postrojenja. Pogađamo ih jače nego što je iko pogođen još od Drugog svjetskog rata - rekao je Tramp.

On je dodao da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo gotovo u potpunosti uništeni, kao i veliki dio vojnog rukovodstva.

Predsjednik SAD naveo je i da Vašington održava blisku saradnju sa saveznicima u Persijskom zalivu, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Irak i Bahrein, koji su, prema njegovim riječima, takođe bili meta napada.

Govoreći o mogućem širenju regionalnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom, Tramp je ocijenio da bi posljednja dešavanja mogla da olakšaju priključenje novih zemalja takozvanim Avramovim sporazumima.

On je takođe naveo da se nada da će sukob uskoro biti okončan.

- Znaću kada bude gotovo. Osjetiću to - rekao je Tramp.