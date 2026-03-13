Brucoš (19) iz Srpske pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru

Autor:ATV
13.03.2026
16:56
Komentari:0
Student Pomorskog fakulteta u Kotoru, mladić (19) iz Bileće pao je sa četvrtog sprata Studentskog doma u tom gradu.
Prema prvim informacijama sa terena, mladić je teško povrijeđen i transportovan u Klinički centar Crne Gore i životno je ugrožen.
Kako se navodi, mladić je, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa prozora na krov.
Sve okolonosti koje su dovele do ove nezgode biće utvrđene daljom istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama nije riječ o pokušaju samoubistva.
Policija sprovodi uviđaj na licu mjesta, a ispituju se studenti koji su bili svjedoci događaja, prenosi Telegraf.
