Brucoš (19) iz Srpske pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru

Student Pomorskog fakulteta u Kotoru, mladić (19) iz Bileće pao je sa četvrtog sprata Studentskog doma u tom gradu.

Prema prvim informacijama sa terena, mladić je teško povrijeđen i transportovan u Klinički centar Crne Gore i životno je ugrožen.

Hronika Automobil sletio sa puta: Ljekari se bore za život povrijeđenih

Kako se navodi, mladić je, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa prozora na krov.

Sve okolonosti koje su dovele do ove nezgode biće utvrđene daljom istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama nije riječ o pokušaju samoubistva.

Hronika ATV otkriva detalje pljačke kockarnice: Poznato ko je uhapšen i koliko novca je ukradeno

Policija sprovodi uviđaj na licu mjesta, a ispituju se studenti koji su bili svjedoci događaja, prenosi Telegraf.