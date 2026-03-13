Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno

Tri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijelom Polju kod Mostara kada je autobus "Mostar bus" sletio sa puta i udario u stub ulične rasvjete, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nesreća je policiji prijavljena u 11.35 časova.

Banja Luka Snažan led pogodio Banjaluku: Strašan zvuk udaranja od auta

Povrijeđena lica su vozilima hitne medicinske pomoći prevezena u bolnicu radi pružanja ljekarske pomoći, ali nije poznat stepen njihovih povreda.

Policija je obavila uviđaj, a uzrok slijetanja autobusa biće utvrđen nakon sprovedenih istražnih radnji.

Srbija Nesvakidašnja scena na auto-putu: Majka se porodila u sanitetu, beba nije mogla da čeka do porodilišta

Nakon uviđaja, autobus je uklonjen, a saobraćaj je na ovom dijelu puta normalizovan.