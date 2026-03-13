Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno

13.03.2026

15:46

Tri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijelom Polju kod Mostara kada je autobus "Mostar bus" sletio sa puta i udario u stub ulične rasvjete, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nesreća je policiji prijavljena u 11.35 časova.

Povrijeđena lica su vozilima hitne medicinske pomoći prevezena u bolnicu radi pružanja ljekarske pomoći, ali nije poznat stepen njihovih povreda.

Policija je obavila uviđaj, a uzrok slijetanja autobusa biće utvrđen nakon sprovedenih istražnih radnji.

Nakon uviđaja, autobus je uklonjen, a saobraćaj je na ovom dijelu puta normalizovan.

Зашто путнике сваки пут сликају при уласку у ЕУ: Објашњење се неће допасти никоме

Битно: О резолуцији о осуди и забрани промовисања нацистичких и фашистичких симбола и идеологија

Погледајте како се креће олујни облаци: Метео радар открива када киша стаје

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Наоружани разбојник опљачкао радника коцкарнице

Разбио рекламни пано, полиција га пронашла

