Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno

Izvor:
SRNA
13.03.2026
15:46
Tri lica povrijeđena su danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijelom Polju kod Mostara kada je autobus "Mostar bus" sletio sa puta i udario u stub ulične rasvjete, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nesreća je policiji prijavljena u 11.35 časova.
Povrijeđena lica su vozilima hitne medicinske pomoći prevezena u bolnicu radi pružanja ljekarske pomoći, ali nije poznat stepen njihovih povreda.
Policija je obavila uviđaj, a uzrok slijetanja autobusa biće utvrđen nakon sprovedenih istražnih radnji.
Nakon uviđaja, autobus je uklonjen, a saobraćaj je na ovom dijelu puta normalizovan.
