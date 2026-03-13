Logo
Zlostavljao oca, pa mu smrskao glavu sjekirom: Evo koliku kaznu je dobio

ATV

13.03.2026

15:13

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je, u krivičnom postupku koji se vodio pred Višim sudom u Novom Sadu, dokazano da je N. G. iz Temerina izvršio teško ubistvo, za šta mu je podignuta optužnica.

Prema optužnici, N. G. je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine, u porodičnoj kući u Temerinu, lišio života svog oca, pokojnog N. M, kog je prethodno zlostavljao, zadajući mu više udaraca tupim dijelom sjekire u predjelu glave.

Presudom Višeg suda u Novom Sadu, donijetom i javno objavljenom 13. marta 2026. godine, N. G. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina.

Optuženom N.G. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, i to predmetne sekire kojom je izvršeno krivično djelo teško ubistvo, te je optuženom N.G. produžen pritvor.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da, nezadovoljno visinom izrečene kazne, planira da u zakonskom roku podnese žalbu u dijelu odluke suda koji se odnosi na dužinu zatvorske kazne, prenosi Telegaraf.rs.

