Šta je zeleni vodonik i ima li budućnost primjene u Srpskoj

Često se spominje čuveni zeleni vodonik.

Šta je to zeleni vodonik, da li on može biti alternativa nafti i ima li njegova primjena budućnost u Republici Srpskoj odgovarali su gosti ATV-a u emisiji Bitno.

Aleksandar Latinović, predstavnik klastera za razvoj vodoničnih projekata u Srbiji objasnio je da je takozvani zeleni vodonik zapravo jedno od rješenja za skladištenje viška energije.

"Kako obnovljivi izvori energije, pogotovo sunce i vjetar, budu sve više prisutni sve će biti veći problem sa njima na tržištu. Zbog toga što je to varijabilni izvor energije i ne može da se skladišti", rekao je Latinović.

Dugoročno skladištenje

Upravo tu na scenu stupa vodonik.

"Vodonik nudi dugoročno skladištenje energije. Cijene (pomenute energije) kada je manja potrošnja u nekim dijelovima dana jednaka je nuli. E, tada bi trebalo da se uključe elektrolizeri koji će proizvoditi zeleni vodonik, taj vodonik bi se poslije skladištio i od njega bi se kasnije proizvodila energija ili bi se dalje koristio u nekim industrijskim procesima", objasnio je Latinović i nastavio:

"To je bitno i za privredu koja se bavi obnovljivim izvorima energije zato što je povećana potražnja za energijom i u tim časovima i znači da cijena više neće biti jednaka nuli".

Dodaje da je vodonik trenutno jedino prepoznato rješenje koje će moći energiju, takoreći, iz proljeća da prebaci u zimu, odnosno u period smanjene proizvodnje iz solara.

"Bukvalno, iz zelene energije iz solara i vjetra proizvodite pomoću elektrolizera vodonik. Zato je zeleni vodonik, a poslije toga ga skladištite i koristite kada obnovljivih izvora ima u manjoj mjeri", pojašnjava za ATV Latinović.

Koliko je realno da zamijeni druge energente?

Iako je, kako tvrdi Latinović, zeleni vodonik budućnost, u ovom trenutku nije komercijalno isplativo da on zamijeni neke druge energente poput uglja i gasa.

"On nije rješenje da zamijeni neku vrstu energije, nego je rješenje za skladištenje. Na primjer, da biste koristili vodonik vi primarno morate da uložite u druge vrste energije, kao što su solar i vjetar, a onda kada imate viškova te energije tu energiju skladištite u vodonik i onda možete da zamijenite energiju koja dolazi iz uglja i prirodnog gasa", objasnio je Latinović za ATV.

Dodaje da, na primjer, ugalj koji se koristi za energiju postaje sve lošiji, tako da zemlje moraju da se okreću drugim energentima.

"Šta će to da bude ne mogu sa sigurnošću da tvrdim. Da li će to biti nuklearna energija, ili obnovljivi izvori energije..." rekao je i dodao da je on lično zagovornik solarne nenergije i energije proizvedene iz vjetra.

Alternativa bi mogla biti i vodonična goriva.

"Vodonična goriva - to su metanol i amonijak. Tako da su to neke budućnosti. Zato što je cijena za ulaganja u ta postrojenja trenutno jako visoka. Predviđa se da će ta cijena u narednih 5-10 godina pasti 4 puta i možemo da kažemo da će tehnologija vodonika tada biti primjenjiva. U ovom trenutku to je samo budućnost, ali ja vjerujem da je to nešto što dolazi", rekao je Latinović.