Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

Sanja Trifković
22.04.2026 20:18

Foto: ATV

Ovih dana traktori na njivama, mehanizacija radi punom parom, u toku je proljetna sjetva jarih kultura, uglavnom kukuruza.

Optimalni vremenski uslovi su se stvorili, temperatura zemljišta je odgovarajuća, a nadaju se da će ih vremenska prilike poslužiti, kažu poljoprivrednici.

"Možda se malo kasnije u odnosu na druge godine, a što se tiče ove godine, ja mislim da je tu vrijeme otprilike idealno. Sad je za sjetvu", kaže za ATV Rale Perković iz Glogovca.

"Prošle godine smo počeli da sijemo i oko prvog aprila, tako da i ove godine je bio mnogo lijep mart, tako da smo bili pripremili njive za sjetvu. Došlo je do zahlađenja, tako da smo odustali od sjetve, a jedan dio pojedinaca su posijali, mislim da će posijali, da će morati da presađuju, tako da je baš i zahladilo. Evo sad je krenulo... mislim da će tek sljedeće sedmice krenuti prava sjetva. Mi smo odlučili da sijemo, zemljište je toplo, mjerili smo ima oko 10-12 stepeni, tako da valjda neće doći do velikog zahlađenja", rekao je Živko Marković iz Ljeskovca.

Ovogodišnja proljetna sjetva u ovoj regiji znatno je skuplja zbog cijena repromaterijala i nafte, kažu poljoprivrednici.

"Sigurno nekih 30% do 40%, pogotovo sada, kako kupuje đubrivo, tako da mislim da 30% sigurno do 40%. A mnogo je skuplje iz tog razloga, što najmanje priprema zemljišta tri puta se mora ući. Prvi put da se, mislim da računamo, jesenas nešto je se uzoralo, već se to predrlja, pa da se pravi đubre, pa da se to novo zatvori, pa ponovo sada evo kreće evo prije desetak, petnaestak dana smo pripremili za sjetvu, pa se nije posijalo, pa smo juče morali ponovo da pređemo, da bi danas mogli sijati. Pa gdje je sijanje, tako da ne znam šta vam rekao", dodaje Živko Marković.

Optimalni rok za sjetvu je od 10.pa do kraja aprila. Kukuruz će u Semberiji biti zasijan na približno 25 000 ha što čini većinu proljetne sjetve. Na području Semberije u proljetnoj sjetvi planirano je da bude zasijano ukupno 29.365 hektara obradivih površina.

