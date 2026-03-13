Automobil sletio sa puta: Ljekari se bore za život povrijeđenih

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Kragujevačkom putu kada je automobil sletio sa puta.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, u vozilu su se nalazili šezdesetpetogodišnji muškarac i žena koji su zadobili teške tjelesne povrede.

Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na lice mjesta, a povrijeđeni su prebačeni u Urgentni centar, ljekari su im konstatovali teške tjelesne povrede u vidu povreda glave i grudnog koša i trenutno im se bore za život.

Uviđaj je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde uzrok slijetanja vozila sa kolovoza, uključujući mogućnost neprilagođene brzine ili tehničkog kvara na automobilu.

Policija apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni na ovom dijelu puta, posebno zbog oštećenja kolovoza i učestalih saobraćajnih nezgoda.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove nezgode, je u toku.