Britanci o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

Autor:

ATV

21.03.2026

12:40

Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија
Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva kritikovalo je iranske napade kao „prijetnju britanskim interesima“ nakon izvještaja da su dvije balističke rakete ispaljene na američko-britansku vojnu bazu Dijego Garsija.

"Neobuzdani napadi Irana, koji pogađaju širom regiona i drže kao taoca Ormuski moreuz, predstavljaju prijetnju britanskim interesima i britanskim saveznicima. Avioni Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i druga vojna sredstva Ujedinjenog Kraljevstva nastavljaju da štite naše ljude i osoblje u regionu. Ova vlada dala je dozvolu Sjedinjenim Državama da koriste britanske baze za specifične i ograničene odbrambene operacije", saopšteno je iz vojske.

Svijet

Šok za Amerikance: Iran ispalio balističke rakete na bazu "Dijego Garsija" - ipak u dometu?

Podsjetimo, Iran je ispalio dvije balističke rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, četiri hiljade kilometara daleko, objavio je Volstrit žurnal.

Nijedna od dvije rakete ispaljene na bazu nije pogodila metu, navodi list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.

Dijego Garsija je atol koji se nalazi u samom srcu Indijskog okeana, udaljen 1.600 kilometara od najjužnije tačke indijskog poluostrva. Dijego Garsija je najveća kopnena masa arhipelaga Čagos.

Ostrvo pripada Ujedinjenom Kraljevstvu kao Britanska Teritorija Indijskog okeana. Sve do 1973. godine ostrvo je naseljeno domorocima.

Početkom 50-ih godina dvadesetog vijeka, počinje sistematska deportacija stanovništva od strane Velike Britanije, kako bi ostrvo moglo da se iznajmi Sjedinjenim Američkim Državama u vojne svrhe.

