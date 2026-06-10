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Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Izvor:

ATV

10.06.2026 15:40

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Битно: О градским темама у Бањалуци
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o gradskim temama koje najviše utiču na svakodnevni život Banjalučana – od saobraćajnih gužvi i parkinga do budžeta i velikih projekata.

Za 'Bitno' govore: Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka,Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka, Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka i Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Bitno

Vesna Azić

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