Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Izvor:
ATV
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Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o gradskim temama koje najviše utiču na svakodnevni život Banjalučana – od saobraćajnih gužvi i parkinga do budžeta i velikih projekata.
Za 'Bitno' govore: Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka,Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka, Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka i Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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