Bitno: O štitnoj žlijezdi

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o štitnoj žlijezdi.

Šta mi jedemo, a šta jede nas?

Nesanica, gojaznost, umor i iscrpljenost samo su neki od simptoma koji mogu ukazivati na poremećaj rada štitne žlijezde.

Kada organizam kaže „stop“ i kada je vrijeme za promjene iz korijena?

Za “ Bitno“ govore: Danijel Đekić, endokrinolog, dr Ljiljana Krupljanin, torakalni hirurg i Marina Davidović, nutricionista.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Milica Nogo.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.