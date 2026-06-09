Logo
Large banner

Bitno: O štitnoj žlijezdi

Izvor:

ATV

09.06.2026 15:05
Битно: О штитној жлијезди
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o štitnoj žlijezdi.

Šta mi jedemo, a šta jede nas?

Nesanica, gojaznost, umor i iscrpljenost samo su neki od simptoma koji mogu ukazivati na poremećaj rada štitne žlijezde.

Kada organizam kaže „stop“ i kada je vrijeme za promjene iz korijena?

Za “ Bitno“ govore: Danijel Đekić, endokrinolog, dr Ljiljana Krupljanin, torakalni hirurg i Marina Davidović, nutricionista.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Milica Nogo.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bitno

ATV

Large banner

Više iz rubrike

У првом плану: Јелена Триван

Emisije

U prvom planu: Jelena Trivan

1 d

0
Арт радар: Стефан Илић и Андреа Симић

Emisije

Art radar: Stefan Ilić i Andrea Simić

3 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Najaktuelnije energo teme

3 d

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

3 d

0

  • Najnovije

16

42

Otvoren modernizovan hirurški blok u brčanskoj bolnici

16

36

Ruske vakcine protiv agresivnih tumora mozga mogu biti spremne već 2026. godine

16

35

Kako prepoznati i odabrati slatku lubenicu prilikom kupovine

16

29

Mastilović posjetio Tehnološki fakultet i Studentski centar u Zvorniku

16

23

Igor Štmac nije više trener Zrinjskog

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner