Bitno: O štitnoj žlijezdi

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o štitnoj žlijezdi.
Šta mi jedemo, a šta jede nas?
Nesanica, gojaznost, umor i iscrpljenost samo su neki od simptoma koji mogu ukazivati na poremećaj rada štitne žlijezde.
Kada organizam kaže „stop“ i kada je vrijeme za promjene iz korijena?
Za “ Bitno“ govore: Danijel Đekić, endokrinolog, dr Ljiljana Krupljanin, torakalni hirurg i Marina Davidović, nutricionista.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Milica Nogo.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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