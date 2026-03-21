Slovenija razmatra vojni transport goriva i ograničenje točenja za strance

21.03.2026

15:48

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Foto: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Zbog značajno povećane potražnje i problema sa logistikom, benzinske pumpe širom Slovenije suočavaju se sa nestašicama goriva, prije svega dizela.

Slovenačka vlada danas razmatra mjere, a premijer Robert Golob najavljuje da je moguće ograničavanje točenja goriva za strance i mogućnost aktiviranja vojnog transporta goriva do benzinskih stanica.

Slovenačka vlada naglašava da za sada ima dovoljno zaliha naftnih derivata, ali da je problem sa logistikom, jer su svi kapaciteti za distribuciju goriva popunjeni.

Vlada je, takođe, oslobodila robne rezerve, ali osim MOL-a, niko od korisnika se do sada nije prijavio za njih, prenos RTV SLO.

Međutim, nakon puštanja robnih rezervi, država može, prema Golobovim objašnjenjima, potpuno legalno da ograniči točenje goriva za strance, ako je potrebno.

Prema njegovim riječima, inspektori koji prate situaciju već su na terenu.

Slovenačka vlada je u petak ukinula regulaciju cijena goriva na benzinskim stanicama na auto-putevima i brzim saobraćajnicama. "Petrol" je prvog dana blago podigao cijene, dok je MOL načinio značajnije povećanje i uz to postavio ograničenje za fizička lica na 30 litara, a za pravna lica ili kamione na 200 litara. "Šel" benzinske stanice su takođe odlučile da preduzmu sličan korak.

Kako su cijene goriva u Sloveniji i dalje niže nego u okruženju, benzinske pumpe u pograničnom području posljednjih dana bilježe porast broja italijanskih kupaca.

(sputnik srbija)

