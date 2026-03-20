U Njemačkoj se sve češće krade gorivo zbog rasta cijena

Porast cijena goriva u Njemačkoj dovelo je do talasa krađa dizela, posebno sa gradilišta, cisterni i iz kamiona, saopštila je njemačka policija.

U posljednjih nekoliko dana prijavljeni su incidenti u Donjoj Saksoniji, Hesen i Baden-Virtembergu, u kojima su nepoznate osobe ukrale hiljade litara goriva, prenio je "Bild".

Samo u Bisendorfu sa gradilišta je nestalo 3.000 litara dizela, a u Švalm-Ederu više od 1.500 litara iz rezervoara i građevinske opreme, prenosi B92.

Policija je navela da je motiv krađa povezan sa visokim cijenama goriva - litar dizela sada košta 2,16 evra, što je porast od 46 centi od početka rata na Bliskom istoku.

U nekoliko slučajeva počinioci su uhvaćeni, uključujući 37-godišnjaka iz Bilšteta sa kanisterima ukradenog goriva.

Incidenti se ne dešavaju samo na gradilištima - u Ravensburgu i Ulmu ukradeno je više hiljada litara iz industrijskih vozila i skladišta, dok su vozači kamiona u Mehernihu ostali bez 1.600 litara dizela dok su spavali.

Portparolka policije je istakla da je broj takvih krađa neuobičajen i da je potreban ozbiljan napor da se sprijele slični slučajevi u budućnosti.