U Njemačkoj se sve češće krade gorivo zbog rasta cijena

ATV

20.03.2026

11:06

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Porast cijena goriva u Njemačkoj dovelo je do talasa krađa dizela, posebno sa gradilišta, cisterni i iz kamiona, saopštila je njemačka policija.

U posljednjih nekoliko dana prijavljeni su incidenti u Donjoj Saksoniji, Hesen i Baden-Virtembergu, u kojima su nepoznate osobe ukrale hiljade litara goriva, prenio je "Bild".

Samo u Bisendorfu sa gradilišta je nestalo 3.000 litara dizela, a u Švalm-Ederu više od 1.500 litara iz rezervoara i građevinske opreme, prenosi B92.

Policija je navela da je motiv krađa povezan sa visokim cijenama goriva - litar dizela sada košta 2,16 evra, što je porast od 46 centi od početka rata na Bliskom istoku.

U nekoliko slučajeva počinioci su uhvaćeni, uključujući 37-godišnjaka iz Bilšteta sa kanisterima ukradenog goriva.

Incidenti se ne dešavaju samo na gradilištima - u Ravensburgu i Ulmu ukradeno je više hiljada litara iz industrijskih vozila i skladišta, dok su vozači kamiona u Mehernihu ostali bez 1.600 litara dizela dok su spavali.

Portparolka policije je istakla da je broj takvih krađa neuobičajen i da je potreban ozbiljan napor da se sprijele slični slučajevi u budućnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

gorivo

cijena goriva

Njemačka

krađa goriva

Промјене у ИРБ: Директни пласмани кредита грађанима

Društvo

Promjene u IRB: Direktni plasmani kredita građanima

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ime Spomenka Gostića stajaće kao vječna optužnica nad glavama muslimanskih vojnika

3 h

0
Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола

Svijet

Više od 200.000 vozača u SAD ostaje bez dozvola

4 h

0
Нафта

Ekonomija

Koje zemlje bi prve mogle da ostanu bez nafte? Ovo su moguće posljedice

4 h

0

Више од 200.000 возача у САД остаје без дозвола

Svijet

Više od 200.000 vozača u SAD ostaje bez dozvola

4 h

0
Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

Svijet

Jak zemljotres u Grčkoj: Treslo se i u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji

4 h

0
Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Svijet

Najmoćnije oružje Irana nisu ni dronovi ni balističke rakete

4 h

1
На лутрији освојила 29.000 евра: Тврди да јој је ловор донио срећу

Svijet

Na lutriji osvojila 29.000 evra: Tvrdi da joj je lovor donio sreću

5 h

0
