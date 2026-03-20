Dodik: Ime Spomenka Gostića stajaće kao vječna optužnica nad glavama muslimanskih vojnika

Na današnji dan 1993. godine, kada su muslimani mučki ubili 15-godišnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića, ispisana je jedna od najpotresnijih stranica srpske istorije, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Njegova smrt je simbol prekinutog djetinjstva i neizmjerne hrabrosti koja je stala u jedno maleno, krhko tijelo dječaka. ​Imao je samo petnaest godina. To su godine kada se dječaci prvi put krišom zaljubljuju, sanjaju o školskom dvorištu, velikim utakmicama... Spomenko nije imao tu sreću. Naprotiv, život ga je slomio mnogo prije nego što je zauvijek zatvorio oči. Sahranio je sve što je imao - majku i baku. Ostao je sam pod kapom nebeskom, ali nije pobjegao, nije tražio utočište u dalekom svijetu, već je svoje dječje srce položio na oltar otadžbine, sa željom da odbrani kućni prag koji mu je jedini preostao - istakao je Dodik.

Svijet Više od 200.000 vozača u SAD ostaje bez dozvola

On je podsjetio da se Spomenko pridružio srpskoj vojsci, koja mu je bila porodica, gdje je prvo bio kurir, da bi kasnije razvozio hranu svojim borcima i onako, dječiji iskreno davao im nadu kada bi klonuli izmučeni borbama.

- Tog kobnog 20. marta 1993. godine utihnulo je srce najmlađeg odlikovanog borca. Granate ispaljene sa muslimanske strane nisu birale metu i pogodile su dječaka koji je bio samo to - dijete koje je moralo prerano da odraste, da sahranjuje svoje najrođenije i da umjesto trenerke i dresa nosi vojničku uniformu koja je bila tri broja veća, ali nikad se nije žalio, nosio je sa velikim ponosom - rekao je predsjednik SNSD-a.

​​Danas, ukazao je Dodik, Spomenko nije samo ime na spomeniku ili blijeda fotografija s vunenom kapom na glavi i nebesko plavim veselim očima, već opomena i podsjetnik da u ratu stradaju najčistije duše, pokošene mržnjom onih koji u djetetu nisu vidjeli dijete, već neprijatelja.

Ekonomija Koje zemlje bi prve mogle da ostanu bez nafte? Ovo su moguće posljedice

- Njegova smrt, kao i smrt 12 banjalučkih beba ili smrt djece Srpskog Sarajeva, ima posebnu težinu, jer pokazuje do koje mjere je ljudskost tada bila pogažena. Kada dijete postane meta, onda više nema nikakvih opravdanja, nikakvih izgovora, nikakvih "ali". Spomenko Gostić je imao samo 15 godina. Dijete. Dječak koji je umjesto školskog dvorišta dobio rat, umjesto knjiga – rov, umjesto bezbrižnosti - borbu za goli život i opstanak - naglasio je Dodik.

On je naglasio da je Spomenko ubijen iako nikome nije bio prijetnja, već dječak koji je prerarno spoznao surovost života i lošu stranu ljudi, bio je dječak koji je ostao bez majke, bake, doma, ali i sa mogućnošću izbora da ide negdje daleko ili da ostane.

- On je izabrao ovo drugo, ostao je da brani svoj dom i uz svoj narod. Spomenko Gostić danas i ubuduće nije i ne smije biti broj, niti statistika, već heroj, junak. I dok god se njegovo ime izgovara, postoji i obaveza da se istina brani, bez straha i bez ćutanja, jer on je tu s nama i pored nas na vječnoj straži - istakao je Dodik.

Gradovi i opštine Šobot opet kažnjen zbog rupe na putu

On je ukazao da dok muslimani decenijama pokušavaju raznim lažima da prekrajaju istoriju, da relativizuju zločine i da biraju čije će žrtve pamtiti, a čije ne, čije su žrtve više vrijedne, a čije nisu, ime Spomenka Gostića stajaće nad njima kao vječna optužnica i upozorenje da su stradala i srpska djeca i da su ih upravo njihovi ubijali.

U porti Spomen-hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Doboju danas će biti služen pomen najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću koji je poginuo na današnji dan prije 33 godine na ozrensko-maglajskom ratištu.

Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju, a kao pripadnik Vojske Republike Srpske poginuo je od granate 20. marta 1993, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.

Hronika Sudar autobusa i teretnog vozila na auto-putu: Više osoba povrijeđeno

Sahranjen je na mjesnom groblju Gornji Ulišnjak, gdje počivaju njegova majka i baka, koje se, kao i Spomenkovo selo Jovići, danas nalazi u Federaciji BiH.