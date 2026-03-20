Slovačka zaustavila "benzinski turizam": Kraj povlastica koje su mnogi koristili

Slovačka vlada danas je odobrila uredbu kojom se benzinskim pumpama dozvoljava da strancima naplaćuju dizel gorivo po višim cijenama kako bi se suzbio turizam zbog goriva.

Ova mjera je uvedena zbog globalnog rasta cijena energenata izazvanog ratom u Iranu, prenosi Rojters.

Slovačka rafinerija Slovnaft je ranije ove nedjelje saopštila da su u nekim sjevernim okruzima koji se graniče sa Poljskom niže cijene dizela u Slovačkoj dovele do naglog porasta kupovine.

Slovački premijer Robert Fico, koji je predložio uvođenje ove uredbe, rekao je da vozači pune svoje rezervoare i utiču na to da neke benzinske pumpe ostaju bez goriva.

Mađarska je već ograničila cijene goriva ovog mjeseca, dok je glavna poljska rafinerija Orlen smanjila svoje marže kako bi ublažila povećanje troškova za potrošače, prenosi Tanjug.