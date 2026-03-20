Slovačka zaustavila "benzinski turizam": Kraj povlastica koje su mnogi koristili

ATV

20.03.2026

10:34

Slovačka vlada danas je odobrila uredbu kojom se benzinskim pumpama dozvoljava da strancima naplaćuju dizel gorivo po višim cijenama kako bi se suzbio turizam zbog goriva.

Ova mjera je uvedena zbog globalnog rasta cijena energenata izazvanog ratom u Iranu, prenosi Rojters.

Slovačka rafinerija Slovnaft je ranije ove nedjelje saopštila da su u nekim sjevernim okruzima koji se graniče sa Poljskom niže cijene dizela u Slovačkoj dovele do naglog porasta kupovine.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

Slovački premijer Robert Fico, koji je predložio uvođenje ove uredbe, rekao je da vozači pune svoje rezervoare i utiču na to da neke benzinske pumpe ostaju bez goriva.

Mađarska je već ograničila cijene goriva ovog mjeseca, dok je glavna poljska rafinerija Orlen smanjila svoje marže kako bi ublažila povećanje troškova za potrošače, prenosi Tanjug.

Pročitajte više

Ekonomija

Zaboravite nekretnine: Jedan od najbogatijih Srba otkrio u šta treba ulagati

4 h

0
Hronika

Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

4 h

0
Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

Hronika

Banjalučanin uzimao klime iz prodavnice i nije ih platio

4 h

0
Битно: О плаћању алментације

Emisije

Bitno: O plaćanju almentacije

4 h

0

Više iz rubrike

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

Ekonomija

Zaboravite nekretnine: Jedan od najbogatijih Srba otkrio u šta treba ulagati

4 h

0
Ови производи би могли нагло поскупјети

Ekonomija

Ovi proizvodi bi mogli naglo poskupjeti

4 h

0
Kafana Konobar Kafic

Ekonomija

Plate sezonskih radnika i do 3.000 evra: Ovo su najtraženija zanimanja

7 h

0
Нафта

Ekonomija

Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel

7 h

5
14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

