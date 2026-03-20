Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

Autor:ATV
20.03.2026
10:23
Komentari:0
Policijskoj stanici Teslić je sinoć oko 22:40 časova prijavljeno da je došlo do požara u stanu stambene zgrade u Tesliću.
Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.
Uviđaj će danas izvršiti policijski službenici Policijske stanice Teslić zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.
Hronika
Izgorio stanu u Tesliću: Jedna osoba u bolnici
"O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj", navode iz PU Doboj.
