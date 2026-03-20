Oglasila se policija o zapaljenim automobilima u Bijeljini

Na području Bijeljine rano jutros izbio je požar na tri putnička automobila, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina, saznaje ATV.

Kako za ATV navode iz PU Bijeljina, do požara je došlo na putničkim automobilima marke Mercedes, Pasat i Mercedes.

Pripadnici Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina lokalizovali su požar.

U toku je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.