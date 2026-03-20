Oglasila se policija o zapaljenim automobilima u Bijeljini

20.03.2026
Na području Bijeljine rano jutros izbio je požar na tri putnička automobila, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina, saznaje ATV.
Kako za ATV navode iz PU Bijeljina, do požara je došlo na putničkim automobilima marke Mercedes, Pasat i Mercedes.
Pripadnici Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina lokalizovali su požar.
Hronika
Zapaljen automobil u Bijeljini
U toku je uviđaj od strane policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
