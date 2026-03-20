Iran napao četiri zemlje

Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili su raketne napade i napade dronovima u posljednjih nekoliko sati.

Kuvajtska naftna rafinerija našla se pod napadom rano u petak, 20. marta od strane iranskih dronova, dok su se u Izraelu oglasile sirene upozoravajući na nadolazeći napad.

Istovremeno, eksplozije su odjekivale iznad Teherana dok je Izrael izvodio napade na Iran, u vrijeme kada je zemlja obilježavala perzijsku Novu godinu.

Dok se rat koji je uzdrmao globalnu ekonomiju približavao kraju svoje treće sedmice, Iran nije pokazivao znakove smanjenja napada na energetsku infrastrukturu u regiji Zaliva.

Kuvajt je saopćio da su napadi dronovima na njegovu rafineriju Mina Al-Ahmadi izazvali požar, te da ekipe rade na njegovom gašenju.

Rafinerija, koja može preraditi oko 730.000 barela nafte dnevno, već je bila oštećena u četvrtak, 19. mart u ranijem iranskom napadu. Ona je jedna od tri naftne rafinerije u Kuvajtu, maloj ali naftom bogatoj državi na Perzijskom zalivu.

Iran je pojačao napade na energetska postrojenja u arapskim državama Zaliva nakon što je Izrael u srijedu bombardovao ogromno iransko gasno polje Saut Pars u Perzijskom zalivu.

Eksplozije u Dubaiju i požar u Bahreinu

Snažne eksplozije potresle su i Dubai dok je protivvazdušna odbrana presretala dolazeće projektile iznad grada, gdje su ljudi obilježavali Ramazanski bajram, kraj svetog mjeseca posta, a džamije upućivale prvi poziv na molitvu tog dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je izbio požar nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na skladište, dok je Saudijska Arabija objavila da je oborila više dronova usmjerenih na njenu naftom bogatu istočnu provinciju.

Novi napadi uslijedili su nakon intenzivnog dana u kojem je Iran gađao energetsku infrastrukturu širom regije i lansirao više od deset raketnih napada na Izrael, nakon napada na Saut Pars.

Saut Pars, iranski dio najvećeg gasnog polja na svijetu, nalazi se u Perzijskom zalivu i zajednički je u vlasništvu s Katarom. Budući da se oko 80% električne energije u Iranu proizvodi iz prirodnog gasa, ovaj napad predstavljao je direktnu prijetnju snabdijevanju električnom energijom u zemlji, prenosi "ap njuz".

Sirene u Izraelu i eksplozije u Teheranu

U Izraelu su se rano u petak, 20. marta oglasile sirene upozoravajući na napade na Jerusalim i sjever zemlje, zbog čega su ljudi ponovo potrčali u skloništa.

Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama.

Nedugo nakon što je Izrael objavio da je započeo nove napade na Iran, čule su se eksplozije u Teheranu, dok su Iranci obilježavali Novruz, perzijsku Novu godinu. Nisu odmah objavljeni dodatni detalji.