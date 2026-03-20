Vozač iz BiH napravio karambol: Kamionom se ''zakucao'' u poslovnu zgradu

ATV

20.03.2026

06:58

Возач из БиХ направио карамбол: Камионом се ''закуцао'' у пословну зграду
Foto: Pexels

Vozač iz Bosne i Hercegovine, samo zahvaljujući srećnim okolnostima, ostao je nepovrijeđen u udesu kada se kamionom “zakucao” u poslovnu zgradu u austrijskom Eugendorfu.

Kako prenose mediji, udes se desio u noći između srijede i četvrtka kada je, iz još nepoznatih razloga, 62-godišnji vozač iz BiH na potezu od Hendorfa ka Salcburgu sa potpuno natovarenim kamionom, prešao preko sredine kružnog toka. Tada je udario u autobusku stanicu, saobraćajne znakove i uličnu svjetiljku, a zatim završio u poslovnoj zgradi.

Hitne službe su dojavu o udesu dobile oko dva sata ujutro. Kada su spasilačke ekipe došle na mjesto nesreće vidjeli su jeziv prizor razaranja. Prednji dio poslovne zgrade bio je skoro uništen, staklena fasada i dijelovi krova potpuno razneseni.

Vozač je uspio da sam, nepovrijeđen, napusti vozilo. Alkotest je bio negativan. Na autobuskoj stanici, na svu sreću, nije bilo nikoga.

Čišćenje je trajalo tri sata, a učestvovalo je 16 vatrogasaca. Saobraćaj je naizmjenično propuštan pored mjesta nesreće. Policija je do dolaska vlasnika poslovnog objekta obezbjeđivala zgradu kako bi spriječili provalu, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

