Horoskop za 20. maj: Koga čeka svađa, a koga neočekivana ponuda?

Ovan

Očekuje vas iznenadna ponuda za projekat koji vam može donijeti značajan finansijski bonus. U emotivnim odnosima vrijeme je da prepustite inicijativu partneru i uživate, dok slobodni mogu doživjeti flertujući pogled u kafiću. Moguća je prolazna napetost u vratu.

Bik

Uspješno ćete završiti pregovore u vezi sa prodajom ili kupovinom nekretnine koje već dugo odgađate. Voljena osoba predlaže zajednički odlazak u bioskop radi opuštanja, dok slobodni dobijaju intrigantnu poruku od osobe sa posla. Povedite računa o redovnim obrocima.

Blizanci

Na poslu vas očekuje manji nesporazum sa kolegom, ali ćete ga brzo riješiti uz diplomatski pristup. Partner vam pruža bezuslovnu podršku u vezi sa porodičnim problemima, dok slobodni preko društvenih mreža stupaju u kontakt sa nekim iz drugog grada. Unesite više magnezijuma.

Rak

Dobijate priliku da vodite nov projekat koji će vam omogućiti da pokažete sve svoje liderske sposobnosti. Između vas i voljene osobe vlada bliskost i romantično raspoloženje, a slobodni privlače pažnju zanimljive osobe na promotivnom događaju. Kontrolišite unos kafe.

Lav

Danas se fokusirajte na organizaciju papirologije i troškova jer bi vam neki detalj mogao promaći. Partner traži malo više vašeg vremena i pažnje pa odgodite obaveze dok slobodni uživaju u neobaveznom druženju sa prijateljima. Mogući su problemi sa sinusima.

Djevica

Timski uspjeh na poslu donosi vam veliko olakšanje i pohvale od strane inostranih partnera. Voljena osoba sprema iznenađenje u vidu sitnog poklona koji će vas raznježiti, dok slobodne očekuje vrlo dinamičan i zanimljiv susret. Obratite pažnju na kvalitet sna.

Vaga

Neočekivani priliv novca iz izvora na koji ste potpuno zaboravili popraviće vam raspoloženje. Emotivni odnosi su stabilni pa uživate u zajedničkom planiranju predstojećeg godišnjeg odmora, dok slobodni privlače pažnju gdje god da se pojave. Prošetajte na svježem vazduhu.

Škorpija

Dan donosi pojačanu dozu stresa na radnom mjestu zbog kratkih rokova, ali ćete sve završiti na vrijeme. Voljena osoba je preopterećena svojim problemima pa joj budite najveći oslonac, dok slobodni mogu ući u flert sa osobom koja često putuje. Moguća je blaga iscrpljenost.

Strijelac

Imaćete priliku da potpišete produženje ugovora ili da dobijete bolje uslove rada na trenutnoj poziciji. Partner predlaže zajedničko renoviranje ili uljepšavanje životnog prostora, dok slobodni upoznaju nekoga preko člana porodice. Smanjite unos previše začinjene hrane.

Jarac

Odličan je trenutak za pokretanje privatnih planova i prikupljanje informacija za novi poslovni poduhvat. Odnos sa partnerom se popravlja nakon iskrenog razgovora o stvarima koje su vas mučile, a slobodni dobijaju poziv za izlazak od stare simpatije. Povećajte unos tečnosti.

Vodolija

Moguće je da ćete morati da preuzmete dio tuđih obaveza na poslu, što će vas prilično umoriti. Voljena osoba pokazuje malo ljubomore pa izbjegavajte tajnovitost u komunikaciji, dok slobodni uživaju u pažnji koju dobijaju u teretani. Pripazite na zglobove pri vježbanju.

Ribe

Vaš trud i posvećenost detaljima konačno će primijetiti neko od glavnih menadžera u firmi. U vezi je vrijeme za romantičan vikend udvoje van grada da biste učvrstili bliskost, dok slobodni mogu doživjeti ljubav na prvi pogled u saobraćaju. Osjećate se veoma energično, prenosi Glas Srpske