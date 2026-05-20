D‌jeveruša postala viralna nakon što joj je haljina pukla usred plesne tačke na svadbi

20.05.2026 07:26

дјеверуша свадба колут напријед плес кореографија
Foto: TikTok/printscreen

Australijanka Džeordži Bal postala je viralna nakon svadbe u Mudgeu, gd‌je joj je tokom ulaska pukla haljina dok je izvodila unaprijed pripremljenu plesnu tačku.

Bal, 28-godišnja fizioterapeutkinja iz Njukastela, slavila je vjenčanje svoje najbolje prijateljice Eli kada je zajedno s partnerom za ulazak, koji je ujedno njen brat, izvela koreografiju koja je završila neugodnim, ali publici zabavnim pehom. Snimak tog trenutka prikupio je više od 8,4 miliona pregleda.

Problem je, kako je ispričala, počeo još prije ceremonije. Tokom probe plesa kada je pokušala izvesti kolut. Odmah je osjetila da je haljina pukla. Iako su je prijatelji uvjeravali da je riječ o manjem oštećenju, raspor na zadnjem šavu do ulaska mladenaca i gostiju narastao je na oko 30 centimetara, prenosi Kliks

Bal je rekla da je odustala od koluta kako ne bi dodatno uništila haljinu, ali je ipak odlučila izvesti koreografiju

@byyoursidesocials don’t worry, we asked if it was okay to post this 😂 hands down, FUNNIEST bridal entrance we’ve seen in a long time #bridalentrance ♬ original sound - By Your Side Socials

"Rekla sam bratu da ne mogu napraviti kolut jer bi haljina pukla, ali da ću uraditi "worm" umjesto toga", navela je.

Međutim, haljina je pukla iako Bal nije izvela kolut, a svadbeni ples je na kraju bio dosta neugodan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

