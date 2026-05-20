Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta

U saobraćaj je pušten novi granični prelaz u Gradišci, za sve kategorije vozila.

Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Na GP u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštili su iz AMS RS-a.