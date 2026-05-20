Više banjalučkih ulica ostaje bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, Karađorđeva i Milana Stevilovića, kao i dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodali su da će bez napajanja električnom energijom od 10.30 do 12 časova biti dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

"Od devet do 11 časova struje neće biti u dijelovima ulica Isidore Sekulić, Kozarska i Stojana Novakovića", naveli su iz Elektrokrajine.

Dio ulice Braće Pišteljića ostaće bez napajanja električnom energijom od 11.30 do 13.30 časova.