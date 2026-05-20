Više banjalučkih ulica ostaje bez struje

Више бањалучких улица остаје без струје

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, Karađorđeva i Milana Stevilovića, kao i dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodali su da će bez napajanja električnom energijom od 10.30 do 12 časova biti dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

"Od devet do 11 časova struje neće biti u dijelovima ulica Isidore Sekulić, Kozarska i Stojana Novakovića", naveli su iz Elektrokrajine.

Dio ulice Braće Pišteljića ostaće bez napajanja električnom energijom od 11.30 do 13.30 časova.

Elektrokrajina

Struja

naselja bez struje

saopštenje

Banjaluka

