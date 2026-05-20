Kovačević: Skandalozno - Blanuša priznao da je SDS spreman imovinu Srpske predati Sarajevu

20.05.2026 07:27

Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć je, naravno za sarajevske medije, iznio skandalozne i sramne tvrdnje kako o tzv. državnoj imovini trebaju odlučivati institucije BiH, odnosno Parlamentarna skupština BiH, čime je direktno priznao da je SDS spreman prepustiti imovinu Republike Srpske Sarajevu, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Dvadeset godina su se Republika Srpska, Milorad Dodik i SNSD uspjeli suprotstaviti svakom pritisku da o imovini koja je Dejtonskim sporazumom pripala Republici Srpskoj bilo ko drugi odlučuje, pregovara, prepušta ili mešetari - napisao je Kovačević na Iksu.

Ističe da su svi pritisci Sarajeva, pravih i lažnih visokih predstavnika, ambasada i raznih nedobronamjernika i moćnika imali za cilj samo to - da nas slome otimanjem naše imovine.

- Svima smo im uvijek poručili ono što smo vjerovali da nikada nećemo morati objašnjavati predsjedniku, nekada državotvornog SDS-a - ne postoji "državna imovina BiH"! - naveo je Kovačević.

Naglasio je da je pitanje imovine u BiH riješeno Dejtonskim sporazumom i to na način da 49 odsto teritorije pripada Republici Srpskoj, a 51 odsto Federaciji BiH.

Isto tako, ističe Kovačević, u Ustavu BiH su jasno navedene nadležnosti BiH, među kojima ne postoji imovina, dok je isto tako rečeno da sve ono što nije izričito navedeno kao nadležnost BiH pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

- Pa tako i imovina. Ukoliko poslušamo jadnog Blanušu i prepustimo Parlamentarnoj skupštini BiH da odlučuje o imovini Republike Srpske, ili kako Blanuša i Sarajevo kažu, o "državnoj imovini", potpuno je nebitno šta će na kraju odlučiti. Pa čak i ako odluče da pripada Republici Srpskoj - rekao je Kovačević.

Jer onaj ko se pita i koji donosi odluku je jedini stvarni vlasnik. I osim toga, jednom donesenu odluku uvijek može i promijeniti, rekao je Kovačević.

Poručio je da zato moraju svi znati da Sarajevo neće nikada odlučivati o imovini Republike Srpske.

- Zajedno sa narodom Republike Srpske, pobrinućemo se da o našoj imovini nikada ne odlučuju ni Branko Blanuša i SDS. Jer je očigledno da i oni biraju Sarajevo ispred Republike Srpske. Neće im proći. Pobijediće Srpska! - zaključio je Kovačević.

Podsjećamo, Blanuša je za federalne medije rekao da je bolje da se traži kompromis oko tzv. državne imovine.

- Bolje je da imamo više prijedloga zakona, pa da se o tome raspravlja. Pa i da to traje određeno vrijeme, nego da se desi da neko donosi zakone, a da to nisu institucije koje to treba da rade. A to su Predstavnički dom i Dom naroda PS BiH - naveo je Blanuša.

