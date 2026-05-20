Stevanović o stanju u "Željeznicama": Polovina radnika u Doboju nepotrebna

Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju u "Željeznicama RS" (ŽRS) biće održana najkasnije do polovine juna i tada ćemo predložiti rješenja koja bi trebalo da sačuvaju to javno preduzeće, kazao je "Glasu" ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.

Naveo je da "Željeznice" da će Vlada Srpske izdvojiti novac kako bi to preduzeće moglo nastaviti da funkcioniše.

- Sa druge strane, ne možemo davati novac da plaćaju ljude koji ne rade ništa. To iziskuje racionalizaciju u smislu da se nađe drugi posao i isplati otpremnina za one koje u ovom trenutku ništa ne rade, a koji su zapošljavani politički ili jednostavno više ne postoji potreba za njihovim radnim mjestom u novonastaloj situaciji u kojoj su se našli zatvaranjem rudnika "Nova Ljubija" - poručio je Stevanović.

Naglasio je da više od 70 odsto prihoda koja su "Željeznice" ostvarivale ne postoji nakon zatvaranja rudnika u Omarskoj.

- Rukovodstvo tog preduzeća čini sve da obezbijedi nove prihode i novi prevoz roba. To u prvoj fazi vjerovatno neće biti dovoljno za njihovo funkcionisanje ni uz ovu subvencije koju dobiju od Vlade. Ako obezbijede u drugoj polovini godine i trećinu od tog prihoda, bez kojeg su ostali, to je opet neki rezultat - poručio je Stevanović.

Osvrćući se na nedavno održani sastanak sa rukovodstvom "Željeznica" i sindikatima, navodi da su zatražili strpljenje i razumijevanje od strane sindikata.

- Novonastala situacija daje novu dimenziju funkcionisanja javnog preduzeća "Željeznica". Sindikat ima razumijevanja. Oni se bore za svoja prava i u novonastaloj situaciji. Povodom svega toga imaćemo jednu tematsku sjednicu Vlade najkasnije do polovine juna gdje ćemo zajedno sa rukovodstvom "Željeznicama" i predstavnicima sindikata pripremiti zaključke koje ćemo prezentovati Vladi - kazao je Stevanović i naglasio da će pokušati da nađu adekvatno rješenje za očuvanje željezničke infrastrukture u Republici Srpskoj.

Komentarišući višak radnika u ovom javnom preduzeću, Stevanović je poručio da ne mogu smanjiti broj skretničara.

- Da li prolazila dva voza ili 22 neko tamo mora da bude, ali siguran sam da u onoj upravnoj zgradi u Doboju ima polovina radnika koji u ovom momentu ne trebaju preduzeću. Te ljude preko noći ne treba ostaviti bez posla, ali treba im reći da pokušaju da nađu novo zaposlenja, a Vlada Srpske će obezbijediti novac za otpremnine u nivou koji im zakonom pripada - istakao je Stevanović.

Naglasio je da će broj radnika u "Željeznicama" biti smanjen i prirodnim odlivom, odnosno penzionisanjem.

- Značajan broj ljudi odlazi u penziju u naredne tri godine. Naravno, u penziju idu i mašinovođe i pomenuti skretničari, bez kojih sistem ne može funkcionisati. Ta radna mjesta treba zanoviti - naveo je Stevanović i podvukao još jednom da moraju naći rješenje da "Željeznice" opstanu.

Osvrćući se na trogodišnji plan poslovanja ovog javnog preduzeća u kojem je ugrađeno i dodatnih 35 miliona maraka po osnovu subvencije od Vlade, Stevanović je naveo da to mora biti tako.

- Nemamo druge opcije. Učinićemo sve da Vlada RS rebalansom budžeta obezbijedi ta sredstva - zaključio je Stevanović.

MINUS U KASI

Plan poslovanja ŽRS za period od 2026. do 2028. godine naći će se na vanrednoj sjednici Skupštini akcionara, koja je najavljena za kraj ovog mjeseca. U tom planskom dokumentu "Željeznice" su ugradile subvencije u iznosu od 35 miliona mraka pored deset miliona koje im je predviđeno budžetom Republike Srpske za ovu godinu. Taj novac očekuju da dobiju kroz rebalans republičkog budžeta za ovu godinu. Međutim, ni te subvencije neće pomoći ovom javnom preduzeću da posluje pozitivno.

Tako su "Željeznice" projektovale da će ovu godinu završiti sa gubitkom nešto većim od tri miliona maraka, a iduće minus planiraju povećati na 5,87 miliona. Posljednju, 2028. plansku godinu, planiraju da završe sa gubitkom od 4,82 miliona KM.

(Glas Srpske)