Logo
Large banner

Putin poručio da su odnosi s Kinom na neviđenom nivou, Si najavljuje pravedniji globalni sistem

Autor:

ATV
20.05.2026 06:57

Komentari:

0
Путин поручио да су односи с Кином на невиђеном нивоу, Си најављује праведнији глобални систем
Foto: Tanjug / AP / Maxim Shemetov

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u Pekingu sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trampa.

Si je u svom uvodnom govoru rekao Putinu da bi dvije zemlje trebalo jedna drugoj pomagati u razvoju i revitalizaciji, izvještavaju kineski državni mediji, dok mu je Putin poručio da su odnosi Rusije i Kine na neviđenom nivou. Putin i dalje tvrdi da ekonomski odnosi dvije zemlje pokazuju dobru dinamiku.

„Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred tekuće krize na Bliskom istoku“, rekao je ruski predsjednik.

Takođe je napomenuo da se trgovinski promet između Rusije i Kine povećao više od 30 puta u posljednjih 25 godina, prema TASS-u.

Si je Putinu rekao da je razlog zašto su odnosi Kine i Rusije dostigli ovaj nivo taj što su dvije zemlje uspjele „kontinuirano produbljivati međusobno političko povjerenje i stratešku saradnju“.

Kineski predsjednik kaže da je trenutna međunarodna situacija „složena i nestabilna, s raširenom jednostranom hegemonijom“.

„Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a i važne svjetske sile, Kina i Rusija trebalo bi da usvoje dugoročnu stratešku perspektivu i sarađuju na izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg globalnog sistema upravljanja“, rekao je Si.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Kina

Vladimir Putin

Si Đinping

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Požar u stanu porodice iz BiH: Reanimirano dvoje d‌jece, bore se za život

12 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Ostavila muža i otišla da živi sa ljubavnikom, pa pronađena mrtva u stanu: Užas u Moskvi

13 h

0
Црно-бијеле краве на ливади.

Svijet

Horor šetnja u Austriji: Krave ubile ženu u jezivom napadu, muž jedva preživio

14 h

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Vens podvukao crtu: U dobroj smo poziciji sa Teheranom, ali postoji i plan B

14 h

0

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner