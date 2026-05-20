Putin poručio da su odnosi s Kinom na neviđenom nivou, Si najavljuje pravedniji globalni sistem

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u Pekingu sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trampa.

Si je u svom uvodnom govoru rekao Putinu da bi dvije zemlje trebalo jedna drugoj pomagati u razvoju i revitalizaciji, izvještavaju kineski državni mediji, dok mu je Putin poručio da su odnosi Rusije i Kine na neviđenom nivou. Putin i dalje tvrdi da ekonomski odnosi dvije zemlje pokazuju dobru dinamiku.

„Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred tekuće krize na Bliskom istoku“, rekao je ruski predsjednik.

Takođe je napomenuo da se trgovinski promet između Rusije i Kine povećao više od 30 puta u posljednjih 25 godina, prema TASS-u.

Si je Putinu rekao da je razlog zašto su odnosi Kine i Rusije dostigli ovaj nivo taj što su dvije zemlje uspjele „kontinuirano produbljivati međusobno političko povjerenje i stratešku saradnju“.

Kineski predsjednik kaže da je trenutna međunarodna situacija „složena i nestabilna, s raširenom jednostranom hegemonijom“.

„Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a i važne svjetske sile, Kina i Rusija trebalo bi da usvoje dugoročnu stratešku perspektivu i sarađuju na izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg globalnog sistema upravljanja“, rekao je Si.