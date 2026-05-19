Vens podvukao crtu: U dobroj smo poziciji sa Teheranom, ali postoji i plan B

19.05.2026 21:00

Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.
Sjedinjene Države su u prilično dobroj poziciji u pregovorima sa Iranom, ali je ponovno pokretanje vojne kampanje i dalje jedna od opcija, izjavio je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

"Nalazimo se u prilično dobroj poziciji, ali postoji i `plan B`, a to je da bismo ponovo mogli da pokrenemo vojnu kampanju kako bismo nastavili da djelujemo po tom pitanju i pokušali da ostvarimo američke ciljeve", rekao je Vens novinarima.

On je isključio mogućnost da Rusija preuzme iranski obogaćeni uranijum.

"To trenutno nije naš plan, niti je ikada bio naš plan", naglasio je Vens.

On je dodao da ne namjerava unaprijed da obavezuje SAD u pregovorima po bilo kojem pitanju, sve dok se konkretni koraci u mirovnom procesu ne preduzmu.

Vens je naveo da Sjedinjene Države ne razmatraju povlačenje svih svojih trupa iz Evrope, ali preraspoređuju svoje snage stacionirane u evropskim bazama kako bi osigurale maksimalnu bezbjednost, prenosi Srna.

