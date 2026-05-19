Minić: Novi zakon o lokalnoj samoupravi donijeti u redovnoj proceduri

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da novi zakon o lokalnoj samoupravi treba da bude donesen u redovnoj proceduri.
Minić je napomenuo da kvalitet zakona koji nije prošao redovnu proceduru uvijek ostaje malo upitan.
"Možemo dati veća ovlaštenja načelnicima i gradonačelnicima, jer oni znaju svoje građane, ali to sve mora ići po redovnoj proceduri", rekao je Minić u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o Prijedlogu zakona o gradu Foča.
Republika Srpska
Dodik: SNSD rastuća partija
On je naveo i da za sedam mjeseci, otkako je premijer, nijedna odluka Vlade nije dovedena u pitanje od Ustavnog suda, uprkos svim problemima.
Minić je napomenuo da je samo za ovo skupštinsko zasjedanje delegirao 13 zakona, s ciljem da se problemi riješe sistemski.
"Najavljujem da će i za narednu skupštinu taj broj biti dvocifren", rekao je Minić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h9
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h12
Najnovije
Trenutno na programu