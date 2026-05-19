Minić: Novi zakon o lokalnoj samoupravi donijeti u redovnoj proceduri

19.05.2026 20:49

Минић: Нови закон о локалној самоуправи донијети у редовној процедури
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da novi zakon o lokalnoj samoupravi treba da bude donesen u redovnoj proceduri.

Minić je napomenuo da kvalitet zakona koji nije prošao redovnu proceduru uvijek ostaje malo upitan.

"Možemo dati veća ovlaštenja načelnicima i gradonačelnicima, jer oni znaju svoje građane, ali to sve mora ići po redovnoj proceduri", rekao je Minić u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o Prijedlogu zakona o gradu Foča.

On je naveo i da za sedam mjeseci, otkako je premijer, nijedna odluka Vlade nije dovedena u pitanje od Ustavnog suda, uprkos svim problemima.

Minić je napomenuo da je samo za ovo skupštinsko zasjedanje delegirao 13 zakona, s ciljem da se problemi riješe sistemski.

"Najavljujem da će i za narednu skupštinu taj broj biti dvocifren", rekao je Minić.

