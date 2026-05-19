Ove "nebitne" navike sa Balkana u Njemačkoj donose astronomske kazne

Selidba u inostranstvo može biti veoma stresna, a mnogi se nedovoljno raspitaju o zakonima države u kojoj odluče da žive, te se nerijetko suoče sa brojnim problemima i neprijatnostima.

Stranica "Balkanci u Njemačkoj" zapravo savršeno oslikava onaj čuveni kulturološki šok kada se naš mentalitet sudari sa njemačkim. Stvari koje su na Balkanu dio svakodnevice, komšijskih dogovora ili prosto "sitni prekršaji", u Njemačkoj su strogo definisane zakonom i prilično skupo koštaju.

Evo nekih od realnih primjera "najglupljih" ili najneočekivanijih kazni na koje su se naši ljudi u Njemačkoj najčešće žalili u ovakvim raspravama:

Nedjeljna "svetinja" i kućni red

Na Balkanu je nedjelja idealan dan za košenje trave, lupanje šnicli za ručak ili paljenje bušilice jer "tada imamo vremena". U Njemačkoj je nedjelja zakonom zaštićen dan za odmor – "Ruhetag".

Kazna za usisavanje ili pranje veša: Ljudi su dobijali kazne jer su nedjeljom ili tokom popodnevnog odmora (obično od 13 do 15 časova) uključivali veš-mašinu koja centrifugalnim radom "skače" po kupatilu, usisavali stan ili kosili dvorište. Komšije u takvim situacijama ne kucaju na vrata da se požale, već direktno zovu policiju ili Ordnungsamt (Ordnungsamt – komunalnu službu).

Biciklistički "grijesi"

Mnogi naši ljudi kupe bicikl da uštede na prevozu, a onda ostanu u šoku kada shvate da saobraćajna policija bicikliste kažnjava jednako strogo kao i vozače automobila.

Vožnja sa slušalicama u ušima: Kazna se dobija jer se smatra da biciklista time ugrožava bezbjednost pošto ne čuje saobraćaj.

Vožnja u pogrešnom smjeru na biciklističkoj stazi: Čak i ako nema nikoga, ako vas policija vidi da vozite "kontra-smjerom" na obilježenoj stazi, slijedi novčana kazna.

Vožnja bez svjetala noću: Ako vam ne radi dinamo ili nemate baterijska svjetla, bicikl morate da gurate, inače pišu kaznu na licu mjesta.

Pranje automobila ispred kuće

Na Balkanu je subotnje pranje auta ispred garaže ili na travi pravi ritual. U Njemačkoj je to u većini mjesta strogo zabranjeno zbog zaštite životne sredine (da hemikalije i ulja ne bi otišli u podzemne vode). Auto se pere isključivo u auto-perionicama. Kazne za ovo mogu biti astronomske.

Pogrešno sortiranje smeća

Ako u kontejner za papir bacite plastiku ili organski otpad, i to se ponovi, cijela zgrada može dobiti opomenu ili kaznu. Komunalci preko računa i pisama lako lociraju "krivca" po adresama na bačenim kovertama ili računima unutar kese.

Zaboravljen otvoren prozor na autu

Ako ostavite auto na javnom parkingu sa potpuno spuštenim prozorima, policija vam može napisati kaznu za "mamljenje na krivično djelo" ili nemar (Verleitung zum Diebstahl), jer time olakšavate posao lopovima.

Prebiranje po kontejnerima (kontejnerski "ulov")

Ako vidite da je neko pored kontejnera ostavio ispravnu fotelju, dušek ili stari bicikl (što je čest običaj kada se ljudi sele) i vi to uzmete – tehnički činite prekršaj. Onog trenutka kada je stvar ostavljena na ulicu za krupni otpad, ona pravno postaje vlasništvo gradske čistoće i njeno uzimanje se tretira kao krađa.

Skidanje filmova preko torenata

Ovo je vjerovatno "kraljica" svih neočekivanih kazni za ljude sa Balkana. Naviknuti da filmove, serije i video-igre skidaju besplatno, mnogi već u prvih mjesec dana boravka u Njemačkoj dobiju pismo od advokatskih kancelarija sa kaznom od 900 do 1.500 evra jer su skinuli jedan film preko torent protokola (gdje se tokom skidanja fajl automatski i dijeli, što se u Njemačkoj strogo prati i kažnjava), prenosi Kurir.