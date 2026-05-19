Potvrđen još jedan slučaj meningitisa kod učenika osnovne škole: Panika u Velikoj Britaniji

Autor:ATV
Komentari:0
Agencija za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije (UKHSA) saopštila je da je u gradu Redingu, 60 kilometara daleko od Londona, potvrđen četvrti slučaj meningitisa, kod učenika osnovne škole.
Dijete, čije godine nisu otkrivene, dio je grupe učenika koji su oboljeli od meningitisa B, među kojima je i Luis Voters sa koledža Henli u Oksfordširu, koji je od posljedica infekcije preminuo prošle nedjelje, prenosi Skaj njuz.
BiH
Prekinuli ćutnju: EU pozdravila privremeno otvaranje novog Graničnog prelaza
Još dva pacijenta, koji se liječe od meningitisa, su učenici osnovne i srednje škole u tom području.
Konsultantkinja za zdravstvenu zaštitu u UKHSA Rejčel Mirkl izjavila je da se četvrti učenik koji se liječi od meningitisa, koji pohađa Osnovnu školu "Vestvud farm" u Redingu, dobro oporavlja i da su roditelji obaviješteni o znacima i simptomima na koje treba obratiti pažnju.
"Ovaj četvrti slučaj ima veze sa istom širom društvenom mrežom kao i ostali slučajevi, gdje su mjere, uključujući antibiotsku profilaksu, već sprovedene", rekla je Nirkl.
Svijet
Drama u Brazilu: Proglašen mrtvim, pa pronađen živ u pogrebnom preduzeću
Ona je dodala da "rizik za širu javnost ostaje nizak" od širenja te bolesti.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Trenutno na programu