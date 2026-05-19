Tramp: Moguć još jedan veliki udarac Teheranu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle izvesti još jedan veliki napad na Iran, ali da konačna odluka još nije donesena.

"Možda ćemo morati da im zadamo još jedan veliki udarac. Još nisam siguran", rekao je Tramp novinarima.

Republika Srpska Minić: Gasovod "Istočna interkonekcija" je nacionalni projekat

On je najavio da će se udar desiti vjerovatno u petak, 22. maja, ili početkom sljedeće sedmice.

"Govorimo o ograničenom vremenskom periodu, jer ne možemo dozvoliti da dobiju novo nuklearno oružje", naveo je Tramp.

Svijet Izbola komšinicu i smrskala joj glavu čekićem: Stravičan zločin u Škotskoj dobio sudski epilog

On je dodao da je juče bio "na sat vremena od naredbe za napad na Iran".

(SRNA)