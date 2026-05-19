Tramp: Moguć još jedan veliki udarac Teheranu

19.05.2026 17:58

Предсједник Доналд Трамп говори док обилази изградњу балске дворане испред Бијеле куће, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle izvesti još jedan veliki napad na Iran, ali da konačna odluka još nije donesena.

"Možda ćemo morati da im zadamo još jedan veliki udarac. Još nisam siguran", rekao je Tramp novinarima.

On je najavio da će se udar desiti vjerovatno u petak, 22. maja, ili početkom sljedeće sedmice.

"Govorimo o ograničenom vremenskom periodu, jer ne možemo dozvoliti da dobiju novo nuklearno oružje", naveo je Tramp.

On je dodao da je juče bio "na sat vremena od naredbe za napad na Iran".

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

